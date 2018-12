Flesenkemper: Još 4 miliona evra sl. godine za podršku lokalu

BEOGRAD – Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić razgovarao je danas sa novim šefom Misije Saveta Evrope Tobiasom Flesenkemperom o nastavku saradnje u cilju podizanja kapaciteta lokalnih samouprava i unapređenja uslova za ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina.

„Veoma smo zahvalni na dosadašnjim projektima“, rekao je ministar i dodao da su oni i te kako podigli nivo razumevanja, znanja zaposlenih u opštinama i gradovima o novom zakonodavnom okviru čime se omogućava i njegova adekvatnija primena.

Tu posebno misli na Zakon o lokalnoj samoupravi, koji je doneo veće uključivanje građana u donošenje politika i jačanje međuopštinske saradnje, kao i tri zakona kojima se unapređuje ostvarivanje prava manjina u oblasti jezika i pisma, zaštiti prava i sloboda, kao i rad nacionalnih saveta nacionalnih manjina,navodi se u saopštenju ministarstva.

Flesenkemper je istakao da će Savet Evrope i početkom naredne godine obezbediti još četiri miliona evra za nastavak podrške lokalu, posebno u oblasti unapređenja ljudskih resursa.

„U svemu ovome što radimo ključna je koordinacija svih aktivnosti kako bismo osigurali uspeh projekata“, rekao je on i podvukao da je u tome važna uloga Ministarstva koje je do sada ovaj posao do sada odlično radilo.

