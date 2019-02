Fuertes Čanku: Vi izdajete uverenja o demokratičnosti?

BEOGRAD – Ambasador Španije Migel Fuertes u pismu lideru Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenadu Čanku negoduje zbog njegove ocene o demokratičnosti u Španiji i poziva ga da se s tom temom bolje upozna, zašta ga upućuje i na najnoviju listu Fridom hausa koja države u svetu rangira upravo prema stepenu demokratičnosti.

Fuertes, naime, kaže da je iznenađen ocenom Čanka da je referendum u Španiji „završio masovnim kršenjem ljudskih prava i držanjem političkih zatvorenika“, a što je, kako je lider LSV naveo, utvrdio nakon boravka u Barseloni gde je, kako je sam kazao, bio kako bi „pratio demokratičnost referendumskog procesa“.

„Ne znam koje su Vaše kvalifikacije da izdajete ‘uverenja o demokratičnosti’, ali Vam dostavljam, radi boljeg informisanja Democracy Index 2018 koji je objavio The Economist Intelligence Unit, iz koga ćete videti – pretpostavljam sa iznenađenjem – da je Španija jedna od 20 zemalja u svetu sa punom demokratijom“, naveo je španski ambasador.

On je Čanku prosledio i deo liste poslednjeg izveštaja Freedom House-a (Freedom in the World 2019) iz koje će, kako ga je uputio, saznati da je Španija dobila 94 poena, isto kao Estonija, Island i Nemačka.

„Nadam se da će Vam ove informacije biti od koristi prilikom saopštavanja Vaših ‘pitoresknih’ mišljenja i davanja kvalifikacija o demokratičnosti“, poručio je ambasador Fuertes, a saopštila Ambasada Španije u Srbiji.

(Tanjug)