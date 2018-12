Gak: Kontrola privatnih vrtića dala prve rezultate

BEOGRAD – Svi privatni vrtići koji su u sistemu subvencija Grada Beograda ubuduće će uz prijavljenu dolaznost dece morati da dokumentuju i broj poručenih obroka za taj mesec kako bi im se isplatila refundacija, izjavio je gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak.

„Ovu meru uveli smo nakon vanredne kontrole privatnih vrtića tokom koje je Prosvetna inspekcija u oko 50 privatnih vrtića upoređivala prijavljenu dolaznost i broj poručenih obroka od ketering službi“, rekao je Gak za današnje „Večernje novosti“.

On je poručio da kontrola daje prve rezultate te da je prosečna prijavljena dolaznost dece u privatnim vrtićima sada za oko 10 odsto manja u odnosu na period pre vanredne kontrole.

Gak je najavio i strožije uslove za otvaranje privatnih predškolskih ustanova.

„Sa Ministarstvom prosvete se radi na novom Pravilniku kojim će se pooštriti uslovi za otvaranje privatnih vrtića a njemu će morati da se, u razumnom roku, prilagode i već otvoreni vrtići – rekao je Gak i istakao da će kontrole privatnih vrtića i dalje biti rigorozne.

On je najavio da Prosvetna inspekcija do kraja godine počinje sa redovnom kontrolom oko 60 privatnih vrtića verifikovanih tokom prošle godine te da će ovaj proces trajati do 1. maja.

„Ovo je sektor u kome zahtevamo apsolutno poštovanje svih pravila i procedura budući da se tiče velikog broja mališana i da su bezbednost i dobri uslovi za decu kriterijumi sa kojima nema kompromisa“, zaključio je Gak.

U ovom trenutku sa subvencijom Grada u privatnim vrtićima u Beogradu boravi 16.711 dece. Samo ove godine za subvencije je isplaćeno 2,5 milijardi dinara, od početka primene ove odluke 5,8 milijardi dinara.

(Tanjug)