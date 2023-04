Georgiev: 'Telekom' je očigledno mnogo uložio u lobi centar u Briselu

Direktor vesti na televiziji Nova S, Slobodan Georgiev izjavio je da je „‘Telekom’ očigledno mnogo uložio“ u lobi centar u Briselu, što je dovelo do toga da izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik zatraži da se kritike na račun te srpske kompanije u državnom vlasništvu, izbrišu iz amandmana evroposlanika na njegov izveštaj.

Georgiev je za današnje izdanje lista Nova rekao da je „Telekom“ u centar za lobiranje u Briselu, koji je napravio prošle godine, angažovao nekoliko agencija, jednu veliku advokatsku kancelariju u Beogradu i još jednu agenciju koja treba da se bavi samo statusom generalnog direktora kompanije Vladimira Lučića.

„Dakle, dosta su uložili da bi se predstavili u Briselu na neki drugačiji način, da rade legitimne poslove. Ali, mislim da to neće proći, i da ono što su stavili u svoj strateški plan, a to je uništenje SBB-a i nas ovde koji radimo, a povezani smo sa SBB-om. To će tek biti tema u svim institucijama EU“, rekao je Georgiev.

Dodao je da je „Bilčik u jednom trenutku izgledao kao čovek koji je spreman da čuje i nešto drugo, osim vlasti, ali kao da je napustio to polazište“.

„Koliko puta smo pokušali da ga kontaktiramo, legitimnim putem, pozivima, slanjem mejlova, a čovek nikad nije hteo da odgovori“, rekao je Georgiev. On je ocenio da se Bilčik „ponaša prema medijima u Srbiji isto kao što se ponaša vlast“.

(Beta)

