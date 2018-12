Gojković o Trifunovicu: Prostačina par exelance

BEOGRAD – Predsednica Skupština Srbije Maja Gojković pročitala je sinoć tvit Sergeja Trufunovića u kojem ju je nazvao “fuksom”, a to je, kako kaže, bila reakcija na njeno današnje izlaganje u kome ga je pomenula.

Navela je da joj nije lako da pročita šta je Trifunović napisao, ali da to čini upravo zbog građanske opcije koju opozicioni Savez za Srbiju kaže da predstavlja, a čiji je, kako kaže, Trifunović kandidat za ministra kulture.

“Nije fuxo poenta u dostupnosti, već u tome da si ‘mnogo učinila za decu Srbiju’ – sprečila Aleksin zakon, Tijanin zakon, opstruisala da se deca leče u inostranstvu, da porez od igara ide na lečenje dece itd. To što si glupa, to ti je oprošteno. Samo bi bilo bolje da si glupa kod kuće“, napisao je Trifunović, a prenela Gojkovićeva.

„Smatram da je dobar glumac, ali je očigledno prostačina par ekselans kakvog Srbija odavno nije doživela. Ići ću da ga gledam, ali ću se zaista zabrinuti za njegov bipolarni poremećaj“, rekla je Maja Gojković.

Ona je ocenila da je to simbol njihovog pokreta (SzS) i podsetila da je njegov član Željko Veselinović predložio silovanje premijerke.

„Nadam se da ćete imati puno opravdanja za ovo što je Sergej Trifunović napisao kao pripadnik Saveza za Srbiju, nije on ovde glumac“, prokomentarisala je predsednica skupštine.

Gojkovićeva je ironično rekla da se „zahvaljuje“ svim ženama u Savezu za Srbiju što podržavaju Sergeja Trifunovića.

Poslanici Skupštine Srbije završili su večeras rad, a raspravu o amandmanima nastaiće sutra u 10 časova.

(Tanjug)