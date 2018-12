Gojković: Trifunović načisto poludeo, deo opozicije se cereka

BEOGRAD – Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković pročitala je danas u parlamentu dva nova uvredljiva tvita glumca Sergeja Trifunovića na njen račun i ocenila da on ne odustaje od takvog ponašanja, jer deo opozicije to zabavlja.

„Poludeo je načisto zbog vašeg cerekanja, što sam se ja žalila da mi se niste izvinili. Ne znam da li se drogira? Ne drogira se on, on ovo piše svesno i to je slika Saveza za Srbiju“, rekla je Gojković i pročitala da se Trifunović „izvinio fuksama jer ih je stavio u istu rečenicu sa Majom Gojković“.

„Za predsednika parlamenta kaže da je ‘fuksa’ i ne odustaje od toga, jer je vama to smešno, zabavlja vas. Niste smogli snage da ustanete i kažete izvini ili da se ogradite od primitivca ‘par ekslelans’ koji je vaš stranački kolega“, rekla je Gojković.

Ona je pozvala poslanice Saveza za Srbiju da više ne glume da su članice Ženske parlamentarne mreže.

„Da ne držimo neke glupe konferencije u kojima smo kao nešto postigle. Šta ste postigle mržnjom Sergeja Trifunovića prema ženama u Srbiji“, upitala je Gojković.

Ona je potom pročitala još jedan Trifunovićev tvit.

„Objasnite mi samo: vama je dozvoljeno da nas vređate, nazivate đubradima, izdajnicima, da nas udarate štanglama zavrat, a onda kad uzvratimo istom ili sličnom merom, vi glumite moraliste i zgažavate se? Pa ne može to tako, smradine i pizdurine, fukse i govna. Ne može“, napisao je Trifunović, a Gojković prokomentarisala:

„I stvarno ne može – to je vaša slika. Mi predstavljamo pristojnu Srbiju, ali vi predstavljate ovaj ološ ovde. Stojite dva dana i ne možete da se izdignite iz mulja koji ste juče uneli u parlament i kažete – mi se ograđujemo. Sergej Trifunović nam ne treba”.

To je prostakluk, ocenila je Gojković, navodeći da je opozicija svojim ponašanjem podstakla da se njoj crtaju mete.

(Tanjug)