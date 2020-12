Goran Markovic: Srbiji potrebni savremeni Tucović ili Pašić

Reditelj Goran Marković ocenio je da je Srbiji potreban savremeni Dimitrije Tucović ili Nikola Pašić, „kako bi uredili državu kao da se to radi po prvi put“.

„Neophodno nam je resetovanje, što podrazumeva pobunu i novi početak. (…) Treba objasniti ljudima šta je to demokratija i čemu služi. Polako, strpljivo, zbog naših unuka“, kazao je Marković u razgovoru za portal UGS Nezavisnost.

Govoreći o razlikama izmedju autokratija u savremenoj istoriji Srbije, Marković je ocenio da je Josip Broz Tito bio surov prema protivnicima ali, na drugoj strani, forsirao je operetski pristup stvarnosti.

„Sve je bilo u isto vreme i strašno i tra-la-la. Za razliku od njega, Slobodan Milošević je bio morbidno mračan i prilično glup u politici koju je vodio i koja nas je, na kraju, dovela do katastrofe. (Predsednik Srbije Aleksandar) Vučić je krajnje primitivan i sumanut. Jako loša kombinacija“, rekao je on.

Govoreći o Petooktobarskim promenama, Marković je ukazao da je „petooktobarski interegnum“ poguban promašaj stoleća. „Promašaj stoleća. Napirlitane bitange su upropastile narodni bunt koji nas je mogao odvesti do slobode i civilizovanog društva. Sve je to otišlo do đavola, do Vučića“, dodao je on.

Na pitanje kako ocenjuje svoj filmski i književni pristup istoj temi – odrastanju u konkretnom političkom, ekonomskom i socijalnom okruženju, Marković je rekao da je film stalna borba sa vremenom dok pisac ima mnogo više vremena i prostora.

Dodao je da je njegova knjiga „Tito i ja“, koju je izdavačka kuća Laguna nedavno objavila, pruža nešto više, opuštenija je, zasnovana na finim jezičkim nijansama, ironiji i posebnom humoru „koji je u istoimenom filmu samo u naznakama“.

Markoviću, kao i Želimiru Žilniku i Miljenu Kreki Kljakoviću, u sredu je dodeljena nagrada Udruženja filmskih umetnika Srbije za celokupno stvaralaštvo i doprinos srpskoj kinematografiji, podseća portal UGS Nezavisnost.

(Beta)

