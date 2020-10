Goran Marković: Vučić neće predati vlast bez krvi

Reditelj i književnik Goran Marković ocenio je da će vlast aktuelnog predsednika Srbije Aleksandra Vučića doživeti „neslavan kraj“ i dodao da on „neće predati vlast bez krvi“.

„Neće Vučić predati vlast bez krvi. Dobro zna da je bez nje samo crvić koji će se grčiti na vatri. Zato će posegnuti za bilo kakvom ludošću u pokušaju da ostane na vlast“, rekao je Marković u intervjuu za portal Lupiga.

Marković je dodao da epilog Vučićeve vlasti „zavisi od nas“.

„Zavisi od toga da li medju nama ima hrabrih i odlučnih, poput naših predaka u teškim trenucima koje je ova nacija imala toliko puta. Ili su samo ostali bezvoljni robovi nespremni da ulože makar delić svog jadnog života u pokušaju da ga osmisle“, kaže Marković.

Marković je rekao da će, zbog javno izrečenih stavova, njemu „teško iko više dati“ da pravi filmove.

„Ali, dobro, nekako se sve mora završiti. Možda je bolje ovako nego da snimim nekakav dosadni film. Kada osetim da sam konačno odstranjen, reći su: ‘Laku noć i prijatno’ i baciti se na knjige koje, zbog opšte gužve u mom životu, nisam stigao da pročitam“, rekao je on.

Govoreći o svom sukobu sa kolegom Emirom Kusturicom, Marković je rekao da njega poznaje od ranih dana i da je on oduvek bio „pomalo uličar, mogući delikvent“ a da nije postao svetski poznat reditelj, „verovatno bi sada sedeo u zatvoru“.

Marković je rekao da „pomalo čak i žali Kusturicu“, koji je „ostao bez domovine, Sarajava, postao je apatrid, promenio i veru i naciju, sve u potrazi za nekim drugim u sebi“.

„Uz to su sve te silne nagrade. On je verovatno najnagradjivaniji reditelj u istoriji kinematografije. To se teško izdržava, to hoće da korumpira. Pogotovu ako imate takve predispozicije o kojima sam govorio. Sve u svemu, on je za žaljenje“, rekao je Marković.

(Beta)

