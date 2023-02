Govor mržnje i pretnje upućene Hrvatima uoči održavanja Fankijade u Tavankutu

Ministar za ljudska prava i društveni dijalog, Tomislav Žigmanov, uoči održavanja prve manifestacije „Fankijada“ u Donjem Tavankutu, reagovao je na komentar sa društvenih mreža koji je uputila jedna od navodnih članica subotičkog odbora SNS-a ocenivši da očigledno nisu svi članovi SNS-a shvatili da se državna politika promenila.

Pomenuta osoba je u svom postu optužila Hrvate, pripadnike DSHV-a, da „mrze svoju zemlju“, „da gore zlo od njih nije hodalo ovom zemljom“, i poručila im da se vrate u Hrvatsku i da tamo „šire nacionalizam i seju mržnju“.

Navodna članica Gradskog odbora Srpske napredne stranke (SNS) u Subotici, pod imenom „moravcic_a“ (Andjela Moravčić), kako je navedeno na društvenim mrežama, poručila je da „Bunjevci nikada neće biti Hrvati – prestanite da prisvajate ljude i pravite od njih ono što nisu“ nakon čega je nastavila sa daljim vredjanjima.

„Ja ću i dalje da vas poštujem jer mentalno oboleli skup ljudi zaslužuje ogromno sažaljenje i javno vam nudim pomoć po tom pitanju! Ništa manje nisam ni očekivala od ljudi koji mrze zemlju u kojoj žive ali zato uredno koriste sve pogodnosti koje im ona nudi“, navela je u svom postu koji je Žigmanov podelio na svom Tviter nalogu.

Ona je zatim pripadnicima hrvatske zajednice poručila da se spakuju i da idu u Hrvatsku.

„Jedino racionalno rešenje je da se spakujete i odete u Lijepu vašu pa tamo rasprostirete nacionalizam i sejete mržnju. Bila sam u jednom momentu spremna da vam pružim ruku ali budite uvereni da mi to više neće pasti na pamet jer ste lažovi, obmanjujete narod i širite mržnju! Gore zlo od vas nije hodalo ovom zemljom“, napisala je u svom postu.

Ona je optužila DSHV da se „mučenički trudi da ih prestigne pa im je ukrao ideju“, misleći na obeleževanje bunjevačko-hrvatskog salašarskog običaja „Debo četvrtak“ koji je u četvrtak, 16. februara, održan u prostorijama DSHV-a, istog dana kada je i „Fankijada“ održana u organizaciji Mesne zajednice Tavankut.

Reagujući na ovaj post, Žigmanov je naveo na svom Tviter nalogu da „činjenica da deo postova ove članice SNS-a, koja je zaposlena u Upravi carine, kako joj stoji u identifikacionim podacima na profilima, dodatno uvećava skandaloznost ovog čina“.

„Je li gojena mržnjom iz političkih narativa ili je to deo porodičnog nasledja, potpuno je svejedno“, istakao je.

Dodao je da će lično zatražiti zaštitu od vrha SNS-a.

„Postoje, dakle, ljudi, ali i mlade žene, koje očito ne mogu shvatiti da se državna politika u Srbiji spram Hrvatske promijenila te da pljunuti ili uvrediti ili pretiti proterivanjem Hrvata može biti sankcionirano i stranačkim stegama SNS-a“, ocenio je Žigmanov u svom postu.

On je podsetio i da DSHV, čiji je on predsednik, više od 20 godina neguje održavanje praznika bunjevačkih Hrvata „Debeo četvrtak“, a da to „još uvek neko sa elementima govora mržnje omalovažavajući vredja“.

„Ono što brine jeste da tako nešto dolazi iz krugova vladajuće stranke! Verujemo da o tome ništa ne znaju u centrali SNS-a“, zaključio je Žigmanov.

Gradonačelnik Subotice, Stevan Bakić, je u vezi sa dopisom koji je primio od Hrvatskog nacionalnog veća (HNV), reagovao i osudio govor mržnje upućen pripadnicima hrvatske nacionalne zajednice u Subotici.

„Osudjujem svaki govor mržnje i pretnji, jer je u suprotnosti sa politikom koju vodi predsednik Srbije, ne doprinosi suživotu u jednoj multinacionalnoj zajednici kakva je Subotica, niti doprinosi razvijanju dobrosusedskih odnosa među komšijama, i samim građanima Subotice“, istakao je Bakić u saopštenju za javnost.

Shodno tome, poručio je, da želi da u budućnosti ova dva naroda grade mostove poverenja u zajedničkoj želji da se razlike prevazilaze a ne da ih produbljuju.

„Pozivam vas da zajedničkim delovanjem, i kroz razgovor, predupredimo situacije koje bi, kao i ova na koju ste ukazali, dovele do raspirivanja govora mržnje“, poručio je Bakić.

(Beta)

