Građani KIM taoci politike odmetnute od evropskih vrednosti

BEOGRAD – Odluke Prištine pokazuju da su građani Kosova i Metohije postali taoci politike koja je potpuno odmetnuta od temeljnih evropskih vrednosti i vladavine prava, upozorila je danas ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović.

„Najveću štetu trpe ljudi na Kosovu i Metohiji među kojima su pre svega Srbi, ali i svi drugi građani na KiM. Ove odluke pokazuju da su građani na KiM postali taoci jedne politike koja je potpuno odmetnuta od temeljnih evropskih vrednosti i potpeno odmetnuta od vladavine prava. To je pitanje za Evropsku uniju“, istakla je Joksimović na RTS-u.

Prema rečima ministarke Joksimović, pored dela koji se tiče dijaloga i zaštite Srba, odmetnuta politika je pitanje za EU koja „ne može nemo da gleda da se temljne evropske vredosti bukvalno spaljuju i uništavaju na KiM“.

„Kada se spaljuje roba iz Srbije i BiH time se spaljuju temelji evropskog projekta u regionu, zato što su sloboda kretanja ljudi, roba, kapitala, temeljne vrednosti Evrope“, kazala je ona.

Joksimović je rekla da se na onemogućavanje slobode kretanja kao najvažnije evropske slobode, dugo ćutalo, a da je sada došlo i do kršenja temeljne evropske slobode – slobode kretanja roba.

„To je pravo pitanje – odmetnuti režim ili odmetnuta elita od evropskih vrednosti i vladavine prava, a taoci su građani“, upozorila je Joksimović.

Ona je naglasila da je uvođenje 100 odsto taksi na robu koja dolazi iz centralne Srbije i BiH čisto politička odluka.

„Nema nikakve veze sa ekonomijom i tu nema dileme o čemu se radi. Nema tu elemenata za pozivanje obe strane i ne znam šta je cilj toga. Najvažnije je da ovakva politika Pristine pokazuje potpuno odsustvo njene volje i kapaciteta da sprovodi preuzete obaveze, jer prva odlika suvereniteta, na koji se stalno pozivaju, je da se ispunjavaju preduzete obaveze“ rekla je ona.

Podsetila je da je briselski sporazum potpisan od strane Beograda i Prištine, ali i EU kao posrednika i garanta istakavši da se više ne može govoriti samo o odnosu prema Srbiji i Srbima već i o odnosu Prištine prema EU.

„Obaveza međunarodne zajednice je, između ostalog, da zaštiti građane KiM koji su na udaru takozvane Vlade Kosova“, naglasila je Joksimović.

Ministarka je podsetila da Priština ima potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU (ŠP) što je, kako je istakla, najveći domet nekog ugovornog odnosa Prištine sa EU i naglasila da mehanizam tog ugovora jasno nalaže da se protiv onih koji ga ne poštuju prvenstveno preduzimaju kontramere, a zatim se takvi ugovori i suspenduju.

„Ovde se ruši i koncept Zapadnog Balkana kao evropskog regiona i nije samo Srbija na udaru i BiH je na udaru. EU mora da pokaže ukoliko želi stabilnost Zapadnog Balkana i da se evropski poredak mira i stabilnosti primeni i postuje u ovom regionu, mora da stavi do znanja ne samo retorikom i oštrom osudom, već preduzimanjem i preuzimanjem mehanizama da zaštiti stabilnost ovog regiona i sopstvene evropske vrednosti u ovom regionu koje su brutalno napadnute“, naglasila je Joksimović.

Kada je reč o dijalogu Beograda i Prištine, Joksimović je rekla da je situacija potpuno jasna istakavši da Priština „ne samo da nije sprovela obaveze iz briselskog sporazuma, pre svega mislim na formiranje Zajednice srpskih opština, već jednostranim potezima pokazuju deficit kapaciteta za bilo kakvo poštovanje sporazuma ali veliki kapacitet za pretnje nasiljem i podruivanje dogovorenog“.

Time je, prema njenim rečima Priština jasno pokazala da nema volju, kapacitet ni nameru da se dijalogom dođe do rešenja.

Na pitanje da li bi odsustvo dijaloga moglo da odloži i planrano otvaranje poglavlja u decembru, Joksimović je kazala da prvo EU mora da pokaže da štiti sopstvene vrednosti na ovom primeru.

„Očekujemo da pokaže da štiti sopstvena pravila i procedure koja se tiču donošenja odluka o otvaranju poglavlja.. Srbija je u poglavljima 23 i 24 (vladavina prava) ostvarila napredak, drugi element za donošenje odluka je napredak u poglavlju 35 tj. u implementaciji briselskog sporazuma, poglavlje 35. Sada (EU) može samo da konstatuje da ne da nije došlo do napretka zbog Prištine već i do dodatnog podrivanja atmosfere kršenja sporazuma i podrivanja regionalnih ekonomskih odnosa i na kraju ugrožavanju prava građana“, kazala je ona i dodala da to ni na koji način ne bi smelo da se odrazi na odluku o otvaranju poglavlja.

(Tanjug)