Građani Srbije uz Grke u ovim teškim trenucima

BEOGRAD -Tragedija, brojne ljudske žrtve, pustoš posle požara u Atini potresli su brojne građane Srbije, a deo njih na portalima i društvenim mrežama prikuplja pomoć i pruža podršku grčkom narodu.

Prikupljaju se namirnice i odeća, nudi smeštaj svim Grcima kojima je to neophodno, razmenjuju ideje i informacije među članovima društvenih grupa.

Tako su na portalima grčkainfo.com i grčkaostrva.com pokrenute akcije za pomoć ugroženom stanovništvu, sa svim potrebnim informacijama na koji način ljudi mogu poslati pomoć.

Mnogi građani koji su trenutno na letovanju u toj zemlji kupuju namirnice i uplaćuju novac.

To je potvrdila i objava jedne od volonterki iz Pefkohorija koja je Fejsbuku opisala situaciju u kojoj su srpski turisti u „kolicima ljubavi“ (punktovima namenjenim za pomoć) ostavili hranu za decu.

„Kupili su hranu za decu..Poštovanje ovakvoj ljudskosti…A stavili su i sliku da pomognu i drugi..Zaplakali smo“, napisala je ona.

Kao odgovor na pitanje da li stranci mogu da daju krv posetilac na društvenoj mreži je, uz potvrdu da je to moguće i savet da je potrebno poneti pasoš, objavio i „dokaz“ – frotografiju na kojoj se vidi da daje krv.

„Ne stavljam sliku da se hvalim, to je najmanje što se može….nego da razuverim neverne Tome kojih nažalost uvek ima“…

Kako je preneo srpski ambasador u Grčkoj Dušan Spasojević u požarima je oko 1.200 ostalo bez svojih domova, zbog čega je pomoć u smeštaju posebno važna.

Naši građani su i po tom pitanju pokazali solidarnost, a među njima je i Predrag Milisavljević, koji je na Fejsbuku objavio da može da primi jednu porodicu iz Grčke dok se posledice požara ne saniraju.

„Ja mogu da primim porodicu koja ima do troje dece iz Grčke iz područja zahvacenih požarom dok se ne sredi situacija… Sve gratis, smeštaj, hrana… Organizovaćemo i prevoz nekako preko naših autobusa, a ja ću ih čekati“, napisao je on.

Informacije o načinima pružanja pomoći mogu se pronaći i na srpskim turističkim sajtovima kao što je portal grckainfo.com, koji navodi da je najlakši i najbrži nacin da se pomogne ugroženima da se potraži najbliži supermarket i ostavi voda i hrana na naznačenom mestu.

Osim pojedinaca, koji su se na društvenim mrežama organizovali pa direktno preko grčkog računa uplaćuju novac, pomoć nude i razne organizacije u srbiji, pa je tako Crveni krst Srbije juče je otvorio namenski račun za prikupljanje sredstava pomoći stanovništvu Grčke (205-32824-71).

Prema rečima generalne sekretarke Crvenog krsta Srbije Vesne Milenović do sada je uplaćeno ukupno 214.581 dinara.

„Mi smo svakodnevno na vezi sa kolegama iz grčkog crvenog krsta i očekujemo da nam jave šta im je tačno potrebno. Ukoliko iskažu potrebu za našim timovima za delovanje u nesrećama, mi smo spremni da ih pošaljemo“, rekla je Milenović za Tanjug.

Kako je navela, grčki crveni krst je do sada pružio ono što je bilo najurgentnije, a to su prva pomoć povređenima, psihosocijalna podrška koja je neophodna, kao i uspostavljanje veza između članova porodica koje su se razdvojili tokom požara jer ima mnogo prijava o nestalima.

Osim toga, Milenović je rekla da je crveni krst u toj zemlji angažovao jedinicu za hitno pružanje medicinske pomoći koju čine oni volonteri te organizacije koji su medicinski radnici.

„Počeli su od danas da obilaze kuće u ugrožneim područjima jer imaju informacije da neki od građana sa tih područja nisu napuštali svoje domove zbog straha od potencijalnih krađa. Kolege iz Grčke takođe imaju direktnu vezu sa vatrogascima spasiocima koji su na terenu i imenovani su kao kontakt služba za nestale osobe“, rekla je ona i dodala da je trenutno najvažnije da se uspostavi kontakt među članovima porodica.

Očekuje se, kaže, i reakcija Međunarodne federacije crvenog krsta, čiji je član i Srbija, u cilju aktiviranja mehanizama za hitnu podršku aktivnostima Crvenog krsta Grčke.

Patrijarh SPC Irinej uputio je juce apel građanima i preduzećima da se organizuju i da, prema svojim mogućnostima, prikupe pomoć za prevazilaženje posledica velikih požara koji su ovih dana zadesili, kako je naveo, nama uvek dragi i bratski grčki narod.

(Tanjug)