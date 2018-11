Gradonačelnik Šapca ponovo oslobodjen optužbe da je oštetio gradski budžet

Osnovni sud u Šapcu danas je u ponovljenom postupku oslobodio gradonačelnika Nebojšu Zelenovića optužbe da je oštetio budžet tog grada.

Reagujući na presudu, Zelenović je na konferenciji za novinare ocenio da „politički projekat Srpske napredne stranke da se promeni vlast u Šapcu i da se na vlast dodje bez izbora, nije uspeo“.

„Srpska napredna stranka od 2102. godine pokušava da na razne nezakonite načine dodje na vlast. Kada nisu mogli da potkupe odbornike u Skupštini grada ni da ih zastraše, odlučili su se na korak koji je uspeo u mnogim drugim lokalnim samoupravama, a to je da kriminalizuju mene i moje saradnike“, rekao je gradonačelnik Šapca.

Zelenović je naveo da izveštaj Državne revizorske institucije (DRI) koji je bio osnov da se podigne optužni predlog protiv njega, sadrži eksplicitan zaključak da nema nikakve štete po budžet grada Šapca i da u gradskom budžetu ne nedostaje ni dinar.

„Ovo je poštena uprava u gradu Šapcu. To su znali i oni koji su uticali na tužilaštvo da podnese optužni predlog, to je znao i tužilac, a konačno, to tvrdi i izveštaj DRI“, rekao je gradonačelnik.

On je kazao i da „svakog dana“ dobija „nove dokaze o nepočinstvima SNS-a“ o kojima će kako je najavio, izvestiti Komitet za monitoring Saveta Evrope i „sve druge nadležne instititucije“.

