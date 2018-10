Gradonačelnik Šapca: U Strazburu ću govoriti o političkim pritiscima na lokalne vlasti

Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović koji je pozvan da u Strazburu, pred Komitetom za monitoring Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope govori o političkim pritiscima na lokalne vlasti u Srbiji, tvrdi da je prikupio podatke o 113 osoba iz 48 lokalnih samouprava koje su bile hapšene posle izbora 2012. i 2016. godine.

„To je ono o čemu ću govoriti u Strazburu… Moja ideja je da tamo predstavim kako izgleda tehnologija vlasti Srpske napredne stranke (SNS) danas u Srbiji i izvestim o tom političkom kriminalu“, rekao je Zlenović u intervjuu za najnoviji broj nedeljnika „Vreme“.

„Mislim da je važno da narod u Srbiji zna da smo mi, samom činjenicom što sam pozvan tamo (u Strazbur) uvršćeni u red država kao što je Turska – gde se vrši pritisak na političke protivnike, ili Moldavija – gde se takvi protivnici ubijaju… Ja ću svoje gostovanje u Strazburu potkrepiti ozbiljnim dokazima“, najavio je on.

Zelenović je rekao da raspolaže spiskom od svih 113 ljudi koji su bili hapšeni, uključujući i 34 gradonačelnika, naglasivši da „ne postoji nijedna osudujuća presuda protiv bivših predsednika opština i gradonačenika“.

Dodao je da će, izmedju ostalih, priložiti prijave predsednika Opštine Novi Beograd Nenada Milenkovića i gradonačelnika Niša Miloša Simonovića koji je „više od mesec dana bio u pritvoru, a da se ništa nije desilo“.

Policajci iz Novog Sada, po njegovim reči, nedeljama su“pretresali“ poslovanje gradskih vlasti u Šapcu, i to bez ikakvog naloga tužilaštva. Na pitanje kako je to moguće, on je odgovrio da su policajci rekli „Mi nismo duži da vam pokazujemo bilo šta“.

Policajci su salušavali službenike, činovnike, načelike odeljenja gradskih uprava, objašnjavajući im da ne treba da se boje jer „to je politika. Vi to ne razumete. Samo kažite ko vam je rekao da uradite ono što ste uradili“, rekao je Zelenović.

Na pitanje „Vremena“ da li to znači da policijski inspektori, kad sednu da razgovaraju sa službenikom ili privrednikom, otvoreno saopšte: „Reci da si to uradio na nelegalan način“, Zelenović je dogovorio potvrdno. „To će takodje biti u izveštaju u Strazburu. Imaćemo izjave ljudi koji su ispitivani“, dodao je on.

Zelenović tvrdi da postoje stranački komesari SNS-a zadženi za regione, a da je za region Šapca zadužen „neki Malović, bivši taksista, sada zaposlen u Air Srbija… On je nezvanični staralac Gradskog odbora SNS-a. Pošto oni nisu sposobni da se staraju samo i sebi, onda imaju šefa“.

„Vi sada imate situaciju da predsedik Osnovnog suda u Šapcu deli flajere na štandu SNS-a pred izbore 2016. To vam je Srbija danas, i to će biti dokumentovano u Strazburu“, rekao je gradonačelnik Šapca.

Zelenović je rekao da se od ranije zna da odbornici u Šapcu trpe pritiske, ali niko od njih nije hteo da priča dok nije formiran Savez Srbiju i dok Saša Paunović nije uspeo da pritiske o kojima je reč, stavi na dnevni red Komiteta za monitoring. Nakon toga su pristali da kažu kroz šta su prošli.

„Tada izadje jedan odbornik, oficir u penziji, koji kaže da mu je u dvorištu bio Veselin Šljivančanin i rekao mu da treba da predje u SNS, da će od toga biti bolje njegovoj porodici, svima… Čovek je rekao: ‘Neću!’ „, naveo je Zelenović i dodao da će nakon zasedanja u Strazburu objaviti imena svih odbornika i državnih službenika koji su trpeli pritiske.

