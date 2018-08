Gradski odbor DSS u Čačku raspušten, predsednik i potpredsednik izbačeni iz stranke

Visoki funkcioneri Demokratske stranke Srbije (DSS) i lokalne samouprave u Čačku Miroslav Petković i Milan Bojović isključeni su iz stranke, a Gradski odbor DSS u tom gradu je raspušten, jer su odbili da napuste koaliciju sa Srpskom naprednom strankom (SNS) u tom gradu.

Petković, koji se nalazi na funkciji sekretara Skupštine Čačka, bio je potpredsednik DSS i predsednik čačanskog odbora te stranke, a Bojović, koji je na funkciji pomoćnika gradonačelnika Čačka, bio je član Izvršnog odbora DSS-a i potpredsednik Gradskog odbora.

„Očekivao sam takvu odluku vrha stranke nakon što je Gradski odbor jednoglasno odbacio zahtev Predsedništva DSS da zajedno sa ostalih 13 gradova i opština u Srbiji napusti koaliciju sa SNS na lokalnom nivou, iako smo pre dve godine za takve koalicije dobili saglasnost stranke“, objavio je Bojović na svom profilu na Fejsbuku, a prenose lokalni mediji.

Bojović je istakao da je od danas nestranačka ličnost i da će funkciju koju je dobio kao kandidat sa liste Socijalistička partija Srbije-Demokratska stranka Srbije-Jedinstvena Srbija, na poslednjim lokalnim izborima, staviti na raspolaganje gradonačelniku Čačka koji ga je na tu funkciju i postavio.

On je dodao da je izmedju DSS i Čačka izabrao Čačak i pružio „punu podršku gradonačelniku“ jer se u tom gradu realizuju veoma značajni projekti i investicije, kao što je izgradnja fabrike u Preljini, opremanje dve industrijske zone, dolazak nekoliko značajnih stranih investitora, završetak radova na auto-putu ka Beogradu, najavljenog početka izgradnje Moravskog koridora.

„Buduće delovanje DSS, zbog nedefinisanosti u smislu moguće i meni nepoželjne saradnje sa Savezom za promene, dodatni su razlog za moju ovakvu odluku“, naveo je Bojović i dodao da se „visokom politikom“ ne bavi poslednje četiri godine, od kada se nalazi na funkciji pomoćnika gradonačelnika.

On je dodao da je Kosovo branio u Prizrenu i na Paštriku kada je to bilo potrebno, i da ne može da prihvati tvrdnju da izgradnja infrastrukture u Čačku na bilo koji način ima veze sa Kosovom, koje je, prema njegovoj oceni „veoma značajna tema za naš narod“ i da je to je još jedan razlog zašto je zahtev stranke za izlazak iz lokalne vlasti odbacio.

Predsedništvo Demokratske stranke Srbije odlučilo je u ponedeljak, 6. avgusta da opštinski odbori DSS-a raskinu lokalne koalicije sa SNS zbog „predaje Kosova“.

