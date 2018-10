Grbić: Ulaganje u infrastrukturu pomaže razvoj privrede

NOVI SAD – Ulaganje u infrastrukturu u svim vidovima saobraćaja od ogromnog je značaja za razvoj ekonomije, izjavio je danas pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Nenad Grbić, ukazujući da troškovi dopremanja, distribucije i logistike u razvijenim zemljama opterećuju cenu proizvoda do 10 odsto, a kod nas i do 30 odsto.

Grbić je, na panel diskusiji posvećenoj investicijama i unapređenju bezbednosti u saobraćaju, na Međunarodnom sajmu saobraćaja u Novom Sadu, rekao da Pokrajinska vlada prepoznaje značaj investicija u saobraćajnu infrastrukturu, jer taj sektor zapošljava oko 117.000 ljudi u 32.000 preduzeća, kao i da će nastaviti da daje podršku izradi tehničke dokumentacije, kao bitnom preduslovu za realizaciju značajnijih investicija u drumskom, kao dominantnom vidu saobraćaja, ali i u železničkom i vodnom, gde u Vojvodini postoje značajni potencijali.

„Čak 90 odsto prevoza putnika i 80 odsto prevoza robe kod nas je u drumskom saobraćaju i to negativno utiče i na bezbednost u saobraćaju i na zagađenje životne sredine. Iako se u Vojvodini beleži trend pada broja saobraćajnih nesreća, time se ne možemo zadovoljiti, sve dok se mere hiljadama i zato moramo delovati zajedno na unapređenju bezbednosti u saobraćaju, posebno najmlađih učesnika“, rekao je Grbić.

On je, govoreći o značajnijim projektima, naveo projekte dvokolosečne pruge Beograd-Budimpešta, Fruškogorskog koridora, Banatske magistrale, Sentandrejskog bulevara u Novom Sadu, kao i pojačano održavanje državnih puteva, izdvojivši aktuelnu izradu dokumentacije za obnovu puta od Begeča do Bačke Palanke i od Petrovaradina do Sremskih Karlovaca, a koju finansira Pokrajina, saopštila je Pokrajinska vlada.

Naveo je, takođe, i izradu dokumentacije za deonicu pruge Subotica-Baja, čime će biti kompletirana tehnička dokumentacija za celu prugu od Segedina, preko Subotice do Baje, što se finansira iz bespovratnih sredstava EU u vrednosti od tri miliona evra.

Međunarodni sajam saobraćaja – Traffic Solution Expo, održava se od 16. do 18. oktobra na Novosadskom sajmu.

Organizatori su Public connection, NAVAK – Nacionalna vozačka akademija i Kongresni centar Master Novosadskog sajma i na njemu su predstavljeni aktuelni projekti, koji doprinose unapređenju saobraćaja, kao i bezbednosti u njemu, kao i različite vrste proizvoda, programa, tehnologija i usluga u ovoj oblasti.

(Tanjug)