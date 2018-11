Grenada povukla priznanje nezavisnosti Kosova

Grenada je deveta zemlja koja je povukla priznanje nezavisnosti Kosova, saopštili su ministri spoljnih poslova Srbje i Grenade Ivica Dačić i Peter Dejvid.

„Mogu da saopštim da je Grenada deveta zemlja koja je poništila sve prethodne odluke u vezi sa statusom Kosova, a to znači priznanje Kosova kao nezavisne države“, rekao je Dačić, a prenelo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

Dvojica ministara potpisali su i Memorandum o saradnji i prijateljstvu dva ministrarstva i dve države.

Šef srpske diplomatije istakao je da Srbija želi da razvija odnose sa Grenadom, kao i da očekuje posetu kolege Dejvida Beogradu.

„Ministar Dejvid mi je zvanično uručio notu Grenade za Srbiju u kojoj se jasno kaže da je Grenada preispitala svoj stav u vezi sa statusom Kosova, i da imajući u vidu da se vodi dijalog, ta država smatra da ne treba donositi bilo kakve odluke o statusu Kosova pre završetka tog dijaloga, kao i da u tom smislu poništava, odnosno ukida sve ranije donete odluke ili izjave i deklaracije u vezi sa statusom Kosova“, rekao je Dačić.

On je istakao je da to znači da Grenada poništava poziciju priznanja Kosova kao nezavisne države, a kako je ocenio, to je još jedan veliki rezultat ne samo u osporavanju kosovske nezavisnosti, već i u shvatanju da se problem može rešti samo dijalogom.

„Ovo je jedan podsticaj da se dijalogom dodje do rešenja, a ne samo, kako to Kosovo smatra, da je stvar već rešena. Vidi se da ta stvar nije rešena i tek će se kasnije videti, kao i prilikom glasanja za Interpol, da je to lažna brojka o tolikom broju država koje priznaju Kosovo. Pošto navodno imaju toliki broj država, onda je za očekivati da će biti primljeni u Interpol, a ja mogu da garantujem da se to neće desiti“, rekao je Dačić.

Ministar spoljnih poslova Grenade Dejvid je rekao da je saradnja sa Srbijom zasnovana na „dubokom medjusobnom uvažavanju suvereniteta i nemešanja u unutrašnje stvari“.

On je rekao da njegova zemlja sa Srbijom ima dobru saradnju, posebno u oblasti obrazovanja, s obzirom na to da se studenti iz Grenade školuju u Srbiji.

„Radujem se produbljivanju saradnje dve zemlje. Potpisali smo sporazum koji predvidja formiranje zajedničke komisije za saradnju u oblasti obrazovanja, zdravstva, poljoprivrede i stanogradnje“, rekao je Dejvid.

U noti koja je uručena je navedeno da je Grenada donela odluku da preispita svoj stav o statusu Kosova.

„Nakon opširnog istraživanja i razmatranja, Vlada Grenade smatra da je od najveće važnosti podrška rešenju budućeg statusa Kosova do koga se dodje putem dijaloga Beograda i Prištine, kao i da je to željeni mehanizam za postizanje pravednog, trajnog i održivog rešenja“, navedeno je u noti.

Vlada Grenade čvrsto će podržati stav oko koga se dve strane saglase, dodaje se u noti i navodi da Vlada Grenade u medjuvremenu ukida sve prethodne odluke ili izjave u vezi sa statusom Kosova.

