Grubješić: EU mora da nadje modalitet da na samitu EU-Zapadni Balkan budu svi

Srbija treba da učestvuje na samitu EU-Zapadni Balkan u Sofiji 17. maja i da bude predstavljena na najvišem nivou a EU mora da nadje modalitet da i države koje se protive učešću Kosova na skupu budu zadovoljne, izjavila je danas generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji (EPuS) Suzana Grubješić.

Ona je kazala da ne zna odakle su se i kako stvorile nedoumice i zašto se uopšte postavlja pitanje da li Srbija treba da učestvuje na samitu u Sofiji koji je, kako je podsetila, prvi veliki samit posvećen Zapadnom Balkanu još od samita u Solunu pre 15 godina.

„Dakle nema nikakve dileme da Srbija treba da učestvuje i da treba da učini sve da se otkoči naš put, brži put prema EU“, rekla je za Betu i Euraktiv Srbija generalna sekretarka Evropskog pokreta.

Suzana Grubješić je kazala i da su podignuta velika očekivanja od samita i da taj skup treba da pruži kredibilnu perspektivu zemljama regiona „pre svega, a u skladu sa strategijom proširenja, Srbiji i Crnoj Gori, jer je jedino za Srbiju i Crnu Goru navedena potencijalna godina prijema a to je 2025“.



Istakavši da države koje se protive učešću Kosova imaju pravo da to rade i da to rade iz sopstvenih interesa, Grubješić je kazala da one, baveći se sopstvenim interesima, mogu da naštete interesima Srbije i interesima regiona.

„Mislim da EU mora da nadje modalitet da i te države budu zadovoljne, pre svega mislim na Španiju Rumuniju i Kipar kako se govori, i da svi učesnici dobiju jasne poruke i jasnu perspektivu“, rekla je generalna sekretarka EPuS.

Grubješić je kazala i da će se više od toga videti na samom samitu na koji su, prema onome što je videla, stavili ambiciozan dnevni red.

Ona očekuje da se sa samita u Sofiji upute dobre poruke regionu i da se nakon toga zna „možda malo više o tome kada ćemo zaista postati članica EU“.

Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji je rekla i da Srbija treba da bude predstavljena na samitu na najvišem nivou jer je to važan događaj i oko toga zaista ne treba imati nikakvu dilemu.

„Uostalom, sličnih susreta lidera sa Balkana je bilo na mnogim drugim mestima – Berlinski proces, Brdo Kranj, i zna se kako se Kosovo predstavlja na takvim skupovima, zna se da nema elemente državnosti i zaista ne vidim razlog da sada neka od članica EU blokora čitav ovaj proces proširenja zarad sopstvenih interesa“, kazala je Grubješić.

