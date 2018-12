Gujon: Srbi na KiM mogu da računaju na našu bratsku pomoć

BEOGRAD – Prvi čovek humanitarne organizacije „Solidarnost za Kosovo“ Arno Gujon izjavio je jutros da se nada da će mu biti ukinuta zabrana ulaska na Kosovo i Metohiju i ocenio da Prištini smeta što ta organizacija omogućava ljudima na KiM da ostanu na svom ognjištu.

On je rekao da mu je juče bilo teško kada je ostavio volontere na administrativnom prelazu Jarinje, kada su oni ušli na Kosovo, a on ostao.

„Četrnaest godina u to vreme svaki put ulazim na KiM, tamo dočekujem Novu godinu, Božić, to je pola mog života, navikao sam se na to i na prijatelje koje viđam svake godine na KiM, a ove godine ne mogu“, rekao je Gujon u jutarnjem Dnevniku RTS.

Kako kaže, nije mu lako, ali je najbitnije da se pružanje pomoći nastavlja i da su volonteri mogli da uđu bez problema i da ovom trenutku dele humanitarnu pomoć (koze, krave, paketiće za decu, školski pribor i sportsku opremu).

„Najbitnije je da Srbi sa KiM znaju da mogu da računaju na našu bratsku podršku uprkos problemima i velikim izazovima sa kojima se suočavamo“, istakao je Gujon.

Govoreci o 10. septembru kada su ga zaustavili na administrativnom prelazu Merdare, on je rekao da ta zabrana i dalje važi, ali da nema obrazloženja.

„Zvanično obrazloženje je – zabranjen vam je ulazak na KiM zato što ste na spisku osoba kojima je zabranjen ulazak na KiM“, rekao je Gujon.

On je izrazio nadu da će zabrana biti ukinuta, jer je to veliki skandal, ne samo za srpsku javnost već je i dobar deo francuske javnosti bio zgranut.

Gujon je naveo da je pariski „Figaro“ objavio članak koji je bio najčitaniji te nedelje u Francuskoj, što je veliki znak podrške.

„To je kao da su zabranili lekaru da uđe u bolnicu. Oni su usporili naš humanitarni rad, smeta im što omogućavamo ljudima da ostanu na svom ognjištu, da žive od svog rada, kroze te farme koje gradimo u saradnji sa Eparhijom Raško-prizrenskom“, rekao je Gujon.

Kaže da su ga zvali prijatelji sa KiM posle te zabrane, da ga pitaju zašto ga nema.

„Važno je da budemo složni ka jednom cilju, a to je opstanak Srba na KiM“, rekao je Gujon i naveo da mu se obraćaju građani sa željom da pomognu.

„Mi smo francuska humanitarna organizacija, a njih usmeravamo preko drugih humanitarnih organizacija“, dodao je Gujon.

„Važno je da postoji volja i što ne zaboravljaju one koji žive na Kosmetu, a na nama je da ih ne napuštamo“, zaključio je francuski humanitarac.

(Tanjug)