Gužve za besplatne preglede u bolnici u Jagodini

JAGODINA – U Opštoj bolnici u Jagodini, jednoj od preko stotinu zdravstvenih ustanova u Srbiji u kojima su danas organizovani besplatni sistematski pregledi, velika je gužva, a redovi ispred kabineta za ultrazvučnu dijagnostiku i kliničke laboratorija ne smanjuju se od osam sati jutros.

Pomoćnici direktora bolnice Vladimir Nedeljković i Aleksandar Ilić tanjgu su rekli da ispred ovih kabineta čeka više od 200 ljudi.

„Pregledi su obavljaju u cilju rane dijagniostike i promocije prevencije kao najboljeg načina brige o zdravlju stanovništva, međutim, među ljudima koji čekaju na pregled ima i onih, koji redovne dolaze na te preglede i koji su već bili i ne bi trebalo ponovo da su tu, zbog čega je i tako velika gužva“, rekao je Tanjugu direktor bolnice Miloš

Lukić.

Kako kaže, na pregled bi trebalo da dođu samo oni koji nikada ranije nisu bili, oni koji nemaju zdravstvenu knjižicu i građani koji inače

retko posećuju lekare.

Lukić je podsetio da je Opšta bolnica u Jagodini u ovu kaciju uključena od početka i da na preglede ne dolaze samo pacijenti iz Jagodine već i iz drugih opština Pomoravskog okruga, pre svega Despotovca, Svilajnca i Rakovca.

Lokalna samouprava u Jagodina svake druge godine od 2012. organizuje sistematske preglede stanovništva, a prednost je ovog puta što nije potrebno zakazivanje, čak ni zdravstvena knjižica i pregledi su besplatni, kaže Lukić.

On podseća da je na ovakvim pregledima do sada u proseku bilo 400 do 500 ljudi dnevno, ali veruje da će ih danas biti duplo više.

U Opštoj bolnici u Jagodini se danas rade ultrazvučni pregledi abdomena za sve pacijenta i aultrazvučni pergledu dojke kod žena i uzima se krv za laboratorijsko utvrđivanje nivoa holesterola i triglicerida.

Nedeljković i Ilić rekli su Tanjugu da će predložiti direktoru i kolegijumu bolnice da se u subotu organizuje ultrazvučni pregledi za sve one koji danas neće stići da to obave.

„Za ultrazvučni pregled treba 15 minuta, što znači da za osam sati, bez pauze, jedan lekar može da pregleda 32 pacijenta, a njih je oko pet puta više danas“, rekao je Nedeljković.

Sistematske besplatne pregleda, danas su organizovale i dve druge opšte bolnice u Pomoravskom okrugu, u Ćupriji i Paraćinu.

(Tanjug)