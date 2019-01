Haljiti: Kosovo će morati nešto da da Srbiji

PRIŠTINA – Beograd i Priština se neće mnogo pitati u vezi sa finalnim sporzumom o normalizaciji odnosa, izjavio je zamenik predsedavajućeg kosovskog parlamenta, Džavit Hajliti i dodao da će cenu morati da plate „obe strane“, te da će Kosovo morati nešto da da Srbiji.

On je u intervjuu za KTV rekao da u ovom trenutku ne zna šta je to tačno čega će Kosovo morati da se odrekne, te da to nešto neće biti traženo, već će o tome biti odlučeno, a Priština će dobrovoljno pristati i potpisati.

Haljiti tvrdi da će sporazum Beograda i Prištine biti postignut ove godine, zahvaljujući velikom pritisku zapadne diplomatije, a „Srbija i Kosovo su dve male i problematične države“.

Priština se, dodao je, jasno izjasnila da želi da sa Beogradom postigne taj istorijski sporazum.

Imamo, kaže, zvaničnu politiku SAD koja se izjasnila da bi želela i da će taj istorijski sporazum prihvatiti.

„Kompromis znači da Srbija ima neke određene interese na Kosovu. Govorim na osnovu onoga što slušam po medijima Srbije, da bude postignut poseban status za crkve SPC na Kosovu. Govori se o prisajedinjenju četiri opštine sa severa Kosova Srbiji, onako kako se na Kosovu govori o ujedinjenju Preševske doline s Kosovom“, naveo je Haljiti.

Očekuje, kaže, da će se sporazum okončati zajedničkim sastankom na kojem će sporazum biti potpisan.

Govoreći o drugačijem stavu opozicije u vezi sa sporazumom, Haljiti kaže da se „samo budale mogu suprotstaviti SAD“, te da je uveren da će i opozicija na kraju ipak saglasiti sa tim.

„Biće saterani uz zid“, rekao je Haljiti.

(Tanjug)