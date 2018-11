Haljiti: SAD i EU da spreme finalni dokument sporazuma

PRIŠTINA – Potpredsednik kosovske Skupštine Džavit Haljiti smatra da bi SAD i Evropska unija trebalo da spreme finalni sporazum Beograda i Prištine jer sadašnji politički pristup nikada neće dovesti do dogovora dve strane.

On je to rekao za sajt Kosovapres uz tvrdnju da sadašnji politički pristup nikada neće dovesti do potpisivanja sporazuma između Beograda i Prištine, prenosi RTK na srpskom jeziku.

Govoreći o ideji pripajanja Kosovu takozvane Preševske doline na jugu centralne Srbije, Haljiti kaže da je ona zastarela.

„Referendum na Kosovu o ujedinjenju Preševa, Medveđe i Bujanovca s Kosovom je nepotreban, jer su trenutno to područja unutar Srbije. Oni mogu da traže referendum po srpskim zakonima koji bi trebalo da se održi na celoj teritoriji Srbije, i bio bi neuspešan. Što se tiče ovih pitanja, ja sam za racionalniju politiku“, rekao je Haljiti.

(Tanjug)