Haljiti: Ukinuti takse, PR nije u poziciji da postavlja uslove

PRIŠTINA – Zamenik predsednika kosovske Skupštine Džavit Haljiti izjavio je večeras da nije u poziciji da naredi premijeru privremenih kosovskih institucija Ramušu Haradinaju da ukine takse od 100 odsto na robu iz Srbije i BiH, ali da se one moraju ukinuti jer Priština, kako kaže, nije u poziciji da postavlja uslove SAD.

On je to rekao gostujući na TV Dukađini i dodao da uvođenje taksi nije greška, jer je to trebalo uraditi Beogradu zbog prepreka koje je postavljao Prištini, prenosi prištinska Gazeta ekspres.

„Predložio sam premijeru da od sutra traži da se takse povuku bez ikakvih uslova. Mislim da nismo u poziciji da postavljamo uslove SAD. Iako je to u suprotnosti sa mojim stavovima od juče, moramo tako delovati“, rekao je on.

(Tanjug)