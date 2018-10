Han: Kosovo nije jedini uslov za ulazak Srbije u EU

BEOGRAD – Rešenje u vezi s Kosovom nije jedini uslov na putu Srbije ka EU. Sprovođenje reformi u oblasti vladavine prava, osnovnih prava i dobrog upravljanja ostaje u srži procesa proširenja, rekao je evropski komesar Johanes Han.

„To što Evropska unija mora da bude jača i čvršća pre nego što bude mogla da se proširi ni na koji način ne ugrožava naš rad sa zemljama kandidatiima na njihovoj spremnosti da postanu članice”, rekao je evropski komesar Johanes Han za današnje „Novosti“.

Upitan o tome kakve su šanse Srbije da postane članica do 2025. godine, on je odgovorio da je predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker u više navrata jasno stavio do znanja da nijedna nova država članica ne može da pristupi EU bez rešavanja otvorenih bilateralnih pitanja.

„Za Srbiju to znači da je potrebno da zaključi i trajno primeni pravno obavezujući sporazum sa Prištinom. Ali, dozvolite mi da izjasnim još jednu stvar. Izgleda da mnogi, uključujući i političare, imaju utisak da je rešenje u vezi s Kosovom jedini preduslov na putu Srbije ka EU. To nije slučaj. Sprovođenje reformi u oblasti vladavine prava, osnovnih prava i dobrog upravljanja ostaje u srži procesa proširenja“, rekao je Han.

On, međutim, nije odgovorio na pitanje kada očekuje konačni dogovor Beograda i Prištine, niti na pitanje o eventualnoj promeni granica, rekavši da EU ne spekuliše o mogućim elementima konačnog pravno obavezujućeg sporazuma.

Istakao je, ipak, da EU u potpunosti podržava dijalog Beograda i Prištine, a da konačni dogovor podrazumeva izvodljivo, održivo i realno rešenje u skladu sa međunarodnim pravom i pravnim tekovinama EU.

„Bilo koji sporazum mora da bude specifičan i krojen po meri, da ne stvara presedan i da doprinosi regionalnoj stabilnosti i putu regiona u EU“, rekao je Han.

(Tanjug)