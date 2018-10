Haradinaj: Alternativa korekcii je zivot u miru sa Beogradom

PRIŠTINA – Pemijer privremenih kosovskih institucija, Ramuš Haradinaj, izjavio je da je opredeljen za životu miru sa Beogradom i da je to jedina alternativa za eksperimente kao što je ideja Hašima Tacija za korekciju granice, koju, kako kaže, nije spreman da prihvati.

„Ideja o korekciji granica je ‘mrtva'“, rekao je Haradinaj, preneli su prištinski mediji.

Za njega je ideja korekcije „granice između Kosova i Srbije pogrešna“ i kategorički je protiv toga.

“ Mislim da su faktori odlučivanja shvatili da nema mesta za takvu opciju. Tači je rekao da, ako neko ima alternativu, on je voljan da sasluša. Mislim da postoji alternativa, a to je da dve države žive u miru, a ne da se pregovara o Kosovu, jer to nije mir, to je nestabilnost“, naveo je Haradinaj.

Kako kaže, možda to neće zadovoljiti „apetite Beograda“, ali se negde moramo zaustaviti, a to je „poštovanje sadašnjih granica, teritorije i obostrano priznanje“.

„Niko nije spreman da uđe u eksperimente korekcije granice. Ne verujem da b neko prihvatio da igra igre na globalnom nivou“, rekao je Haradinaj.

(Tanjug)