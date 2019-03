Haradinaj: Dijalog Kosova i Srbije izašao iz šina od kada se razgovara o razmeni teritorije

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je danas odgovorio visokoj predstavnici EU za spoljnu politiku i bezbednost Federiki Mogerini, navodeći da je dijalog o normalizaciji odnosa izmedju Kosova i Srbije izašao „iz šina“ u trenutku kada je ona prihvatila da se razgovara o razmeni teritorija.

Haradinaj je na Fejsbuku reagovao na jučerašnju izjavu Mogerini u Savetu bezbednosti UN da treba ukinuti takse kako bi se dijalog nastavio i napisao da taksa nije uzrok prekida dijaloga.

„Posle jučerašnjih izjava Federike Mogerini da takse treba ukinuti da bi se nastavio dijalog, ja podsećam sve one koji donose odluke da je dijalog izašao iz šina mnogo pre uspostavljanja taksi. To se dogodilo kada je visoka predstavnica EU za spoljnu politiku dozvolila da se u ovom netransparentnom dijalogu razgovara o razmeni teritorija i toleriše ne sprovodjenje postignutih sporazuma“, napisao je Haradinaj i dodao da su to „razlozi zašto je dijalog obustavljen“.

Kosovski premijer podvlači kako je Kosovo „opredeljeno da se dijalog nastavi i da se može nastaviti bez povezivanja sa temom taksi“.

Mogerini je na Savetu bezbednosti UN zatražila da se ukine taksa na proizvode iz Srbije i Bosne o Hercegovine koji se uvoze na Kosovu, a uspostavljene su 21. novembra 2018.

(Beta)