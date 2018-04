Haradinaj: Možemo formirati ZSO ali unutar Ustava Kosova

Predsednik Vlade Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da je formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO) moguće ali u skladu sa Ustavom Kosova.

„Kada bismo znali koja je to zajednica, znali bismo kada će biti formirana“, kazao je Haradinaj televiziji „Hepi“.

On je naveo da je kao predsednik vlade Kosova aktivirao dva mehanizma za formiranje Zajednice srpskih opština od kojih se jedan odnosi na implementaciju a drugi na menadžment tim koji čine četvorica Srba koji će raditi na predlogu Statuta ZSO.

„Problem će biti posle da li je to što je napisano u skladu sa Ustavom Kosova“, kazao je Haradinaj.

Upitan kakva će ovlašćenja imati ZSO, Haradinaj je rekao da na Kosovu trenutno postoje nacionalni i opštinski nivo vlasti ali da ne postoji kako je rekao, „srednji nivo vlasti ili kanton“.

Komentarišući hapšenje direktora Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marka Djurića u severnom delu Kosovske Mitrovice, Haradinaj je kazao da je to bila „čudna i nezgodna situacija“ u kojoj su kako je ocenio, grašku napravili Djurić i Srbija.

„Znao sam unapred da je moguće hapšenje ali nisam pomišljao da će se Djurić pojaviti do sutradan. Pokušao sam da ga zamolim da sačeka do sutradan, da je došao tada sve bi prošlo kako treba. On je bio na Kosovu za Uskrs i sve je prošlo u redu“, rekao je kosovski premijer.

