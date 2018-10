Haradinaj: Ne odričemo se kosovskih dragulja, neće biti rata

PRIŠTINA – Neće niti nikakvih kompromisa i ustupaka sa Srbijom za normalizaciju odnosa, izjavio je u intervjuuu zagrebačkom „Večernjem listu“ kosovski premijer Ramuš Haradinaj.

On tvrdi da „bez obzira na stalne srpske provokacije, ne veruje da će doći do ikakvih sukoba i ratova“, jer prištinske vlasti „rade svoj posao i grade državu i njene institucije“ i „cilj im je da žive u miru sa svim susedima i nikada neće izazivati sukobe ni ratove“, ali da se „nikada neće odreći kosovskih dragulja – rudnika Trepča ili (hidroelektrane i jezera) Gazivode“.

U opširnom intervjuuu „Večernjem“, čiji je novinar naglasio da je Haradinaj „u nekoliko navrata već govorio da su četiri generacije njegove porodice bili Albanci katolici, dok je on sam rođen kao musliman, a ni sam ne zna zašto je musliman“, sam Haradinaj je poručio da intervjua ne bi ni bilo da nisu u pitanju hrvatski novinari.

„Verujte mi, da niste iz moje drage Hrvatske, ja bih vam se izvinio i odložio intervju. Evo vidite, hrvatska je zastava uvek tu“, kazao je Haradinaj pokazujući na šahovnicu koja stoji pored kosovske zastave na stočiću u kabinetu Haradinaja, koji je novinaru poklonio litar „ljute kosovske rakije“ da je „Zagrepčani probaju“.

Prvo pitanje bilo je zašto se Haradinaj protivi ideji kosovskog predsednika Hašima Tačija o razgraničenju, odnosno razmeni teritorija sa Srbijom.

„Jasno sam rekao da nisam za podelu teritorija i ne želim nikakve eksperimente sa našom krvavo stvorenom državom. Opasno je govoriti o granicama i promeni teritorija u našem regionu. Ja sam suštinski protiv te ideje oko igranja sa granicama. Nema savršene granice da bi svi bili zadovoljni. Mišljenja sam da bi razgraničenje dovelo u pitanje našu nezavisnost i teritorijalni integritet. Sa Srbijom možemo samo da pregovaramo o međusobnom priznanju“, naveo je Haradinaj.

On je dodao da „neće niti nikakvih kompromisa i ustupaka sa Srbijom za normalizaciju odnosa“.

„Za nas je već kompromis što moramo da pregovaramo sa Srbima i zaobilazimo bolno vreme rata u kojem su nad Kosovarima izvršeni zločini – ubijali su nas, silovali naše žene, uništili nam privredu… Bez obzira na stalne srpske provokacije, ne verujem da će doći do ikakvih sukoba i ratova, jer mi radimo svoj posao i gradimo našu državu i njene institucije. Cilj nam je da živimo u miru sa svim susedima i nikada nećemo izazivati sukobe ni ratove“, rekao je Haradinaj.

On je naveo da su prištinske vlasti „sve probleme sa Crnom Gorom, Makedonijom i Albanijom rešile“ i da im je „cilj da to postignu i sa Srbijom, nakon čega mogu da se pripremaju za članstvo u EU i NATO“.

„A provokacije koje Aleksandar Vučić i njegovi ministri tu i tamo dižu, kao nakon posete našeg predsednika (Tačija) Gazivodama, to nas ne zanima i ne želimo na to da gubimo vreme“, rekao je Haradinaj.

On je izneo tvrdnju da je „bolje da predsednik Srbije istinski radi na približavanju EU“, optužujući ga da „vara svoj narod i stalno dobija političke bodove na dizanju tenzija na Kosovu“, poručujući Vučiću da je „realnost danas nezavisnost Kosova“.

„Na nas međunarodna zajednica ne vrši nikakve pritiske da Srbima prepustimo rudnik Trepča ili Gazivode. To su kosovski dragulji i nećemo se toga odreći nikada. To su naši resursi i ne damo nikome da to otima, kao što bi postupila i svaka druga nezavisna država na svetu. Sve što je unutar granica Kosova to je kosovsko. Pa nećemo, za Boga miloga, tražiti nešto u Hrvatskoj, Srbiji ili u Makedoniji“, kazao je Haradinaj.

„Večernji“ navodi da je on „na burnu reakciju koja je došla iz Srbije u vezi s osnivanjem vojske Kosova, samo odmahnuo rukom“.

„Ne znam zašto Srbi za svaku sitnicu dižu tenzije. Osnivanje kosovske vojske jedan je normalan proces koji traje 20 godina, od 1999. godine. Mi imamo naše snage. Naša vojska je sada obučena po standardima NATO i od NATO. To su multietničke snage u čijim redovima se nalaze i Srbi“, kazao je Haradinaj.

On je izneo tvrdnju da prištinske vlasti „za tu odluku imamo podršku, a ne pritisak međunarodne zajednice“.

„Na nas nema nikakvih pritisaka, ali konzultujemo se sa svim članicama NATO i to je nezaustavljiv proces. To je normalna procedura. Svaka država mora da ima svoju vojsku. Ne vidim zašto dižu paniku u Srbiji. To će biti obrambene, a ne jurišne snage Kosova. Njihov cilj i zadatak biće čuvanje integriteta i suvereniteta Kosova, a ne okupacija i otimanje teritorija drugim državama“, tvrdi Haradinaj.

On je u intervjuu napomenuo i da će mu penzionisani hrvatski general Ante Gotovina, optužen pa oslobođen pred Haškim tribunalom za zločine nad Srbima u „Oluji“, „ostati prijatelj za ceo život“.

„Zbog naših velikih obaveza u poslednje vrijeme retko se čujem sa generalom Gotovinom. Zajedno smo sve prošli. Imamo isto razmišljanje“, rekao je Haradinaj, upućujući Gotovini „veliki pozdrav“.

Navodi se da se Haradinaj „osvrnuo na svoja hapšenja na temelju srpske poternice svaki puta kada bi napustio Kosovo“.

„Ne znam stvarno gde i kada i zbog čega će me zaustaviti, ali ja sam sada premijer i imam drugačiji tretman i možda će me sada pustiti na miru neko vrijeme… ali nikad se ne zna“, kazao je Haradinaj „kroz smeh“.

Poslednje pitanje Haradinaju odnosilo se na to „da li želi da se kandiduje za još jedan mandat“.

„Ja ne idem nigde odavde. Sedeću na toj fotelji i ne planiram da idem. Odatle idem ili u penziju ili na groblje“, kazao je Haradinaj, ponovo „kroz smeh“.

(Tanjug)