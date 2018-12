Haradinaj: Neprihvatljivo ćutanje EU na pismo Brnabić

PRIŠTINA – Premijer privremenih institucija u Prištini Ramuš Haradinaj ocenio je danas da je neprihvatljivo to što se EU nije oglasila povodom pisma u kojem je premijerka Srbije Ana Brnabić zatražila od zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova da povuku to priznanje.

Haradinaj je na konferenciji za medije, nakon sednice vlade, zatražio od visoke predstavnice EU za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogerini i evropskog komesara za pregovore o pristupanju Johana Hana da reaguju na takve postupke Beograda.

‘“Evropska unija se glasno protivila kada je Kosovo uvelo taksu od 100 odsto na proizvode iz Srbije, više je puta zahtevano da Kosovo povuče taksu, a zapravo je pristup EU stvorio ovu situaciju. Pismo premijerke Ane Brnabić koje je upućeno premijerima zemalja sa zahtevom da povuku priznanje Kosova je neprihvatljivo“, navodi Haradinaj.

On tvrdi da je to dokaz ne samo da je Priština bila u pravu kada je uvela takse nego je „navodi ka drugim merama“.

„Začuđen sam ćutanjem Mogerinijeve, komesara Hana i ostalih zvaničnika EU povodom ovog pisma. Ovo nije u duhu dijaloga, niti učlanjenja u EU. Ovo je protivno dijalogu i evropskoj perspektivi“, tvrdi Haradinaj.

On je pozvao zvaničnike EU da ne ćute jer, kako je rekao, ćutanje je i dovelo do sadašnje situacije.

(Tanjug)