Haradinaj: Opasne izjave, podela po etničkoj liniji nemoguća

PRIŠTINA – Podela po etničkoj liniji je nemoguća i nerazumljiva na političkom nivou, kaže premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj.

Haradinaj je na konferenciji za medije nakon sednice kosovske vlade ocenio da je opasna izjava šefa srpske dilomatije Ivice Dačića da je razgraničenje predlog Beograda u pregovorima sa Prištinom, preneo je RTK na srpskom jeziku.

„Stav Dačića nije nov, samo je još jednom potvrdio da je zvanični stav Srbije etnička podela, ali to je ono što je dovelo do tragedije na Balkanu. To su opasne izjave, podela po etničkoj liniji je nemoguća i nerazumljiva na političkom nivou“, rekao je Haradinaj.

Dačić je prethodno, na pitanje novinara da li je zvanična pozicija Beograda za rešavanje kosovskog pitanja da se razgovara o razgraničenju, potvrdio da je zvanična ponuda Beograda da „na takav način rešimo naš problem“, dodajući da eventualna linija razgraničenja još nije napisana, niti utvrđena.

(Tanjug)