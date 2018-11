Haradinaj,ponovo: Jedna jedinica biće i na severu Kosova

PRIŠTINA – Premijer privremenih kosovskih institucija Ramuš Haradinaj izjavio je da Priština neće slati vojsku na sever Kosova, ali je potvrdio da će na tom području biti raspoređena jedna jedinica.

Haradinaj je u intervjuu za portal Kosovapres ponovio da će buduća kosovska vojska imati tri jedinice – na južnom, sentralnom i severnom delu.

„Mislili su da želim da pošaljem vojsku na sever. To nije tačno. Na isti način na koji je organizovan KFOR, na jugu, centralnom delu i na severu, tako je i naša vojska organizovana u tri regiona. To ne znači da želimo da pošaljemo vojsku na sever, to je nesporazum“, rekao je Haradinaj.

Prema njegovim rečima, kosovska vojska bi bila struktuirana na isti način kao što je struktuiran KFOR.

„Mi imamo partnerstvo sa KFOR-om i podržavamo ga. Na način na koji podršku pružamo u Peći i Đakovici, pružićemo je u svakom drugom delu Kosova“, rekao je Haradinaj.

(Tanjug)