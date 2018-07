Haradinaj upozorava: Podela Kosova za mene znači rat!

Premijer privremenih kosovskih institucija Ramuš Haradinaj protivi se ideji o, kako navodi, razmeni teritorija sa Beogradom ili podeli Kosova i poručuje da za njega „podela znači rat“, preneli su kosovski mediji.

Kako prenosi prištinski portal Kosovapreš, Haradinaj je to rekao reagujući na izavu američkog ambasadora Grega Delavija, koji u sinoćnoj izjavi z KTV nije isključio mogućnost podele Kosova.

„Razdvajanje je borba za mene, ja kažem to bez oklevanja i da je opasno da se sda govori o razdvajanju“, rekao je Haradinaj na RTV Dukađini, prenosi Kosovapreš.

Prema njegovim rečima, „svako ko pominje podelu Kosova izazvaće tragediju na Balkanu“.

„Nije dobro spominjati podelu. Svako ko spominje podelu, iz bilo kog razloga, pogrešno jer bi to moglo da dovede do tragedije na Balkanu „, naveo je on.

U ovim okolnostima, kaže, nema podele ili razmene teritorija.

„Nema razmene, nema podele teritorija, to je opasno u ovim okolnostima“, rekao je, između ostalog, Haradinaj, prenosi prištinski portal.

Američki ambasador je na pitanje da li je podela Kosova opcija, rekao da ne želi da govori o elementima koji bi se mogli naći u konačnom sporazumu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.

(Tanjug)