Haradinaj: Vojska će delovati i na jugu i na severu Kosova

PRIŠTINA – Kosovski premijer Ramuš Haradinaj rekao je za prištinsku agenciju Kosova pres da će kosovska vojska delovati i na jugu i na severu.

On je, kako je prenela RTK 2, rekao i da sve zajednice koje žive na Kosovu treba da budu deo vojske te da su dužni da brane Kosovo inače će, kako je naveo, u suprotnom odgovarati.

Haradinaj je, govoreći o razlikama izmedu KBS i Vojske Kosova, rekao da je „razlika velika, povećava se nadležnost KBS-a i daje mandat za odbranu Kosova“.

On nije hteo da precizira datum kada bi moglo da dođe do potpune transformaciji KBS-a u Vojsku Kosova, jer kako je rekao, stvaranje vojske ne treba vezivati za datume i da je to „proces koji traje stotine godina“. „Formiranje Vojske Kosova se može dogoditi 28. novembra, ali može se dogoditi i pre ili posle tog datuma“, rekao je Haradinaj.

