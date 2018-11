Haradinaju evo ostalo još 26 dana da sruši vlast u BG. . .

NOVI SAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Haradinaj izjavu o tome da on, Vučić, želi da ruši vladu u Prištini, morao da da pošto je postalo izvesno da se njegove prethodna pretnja tipa „ili priznanje nezavisnosti ili se ruši vlast u Beogradu“ ne ostvaruje.

„Pošto je izvesno da neće doći do priznanje, ostao mu je samo drugi deo, ostalo je još 26 dana dok ne istekne tih mesec dana rušenja vlasti u Srbiji“, podsetio je on.

Kako je Haradinaj rekao da je njegova vlada na Vučićevom udaru navodno zato što on ne pristaje na podelu Kosova, valjda za razliku od Tačija, Vučić je rekao da on ne naseda na takve trikove, koje su i u različitim svetskim centrima moći pokušavali da mu prodaju, a to je da je velika razlika između Hašima Tačija i Haradinaja, i da se oni tobože svađaju i tuku.

„Da, oni se svađaju i tuku međusobno, ali kada je borba protiv Sbrije u pitanju apsolutno su jedinstveni, kao i u borbi protiv interesa Srba koji žive na Kosovu i Metohiji“, podvukao je Vučić.

Kazao je i da je jedini koji je primetio i ukazao da Haradinaj nije doneo sam ovakve takse, koje su anticivilizacijske, već su za to glasali i Tačijevi ministri.

Podsetio je i na Tačijev predlog ustavnom sudu da ono što su dobile srpske opštine bude ponovo oduzeto Srbima.

„Ne pravimo nikakvu razliku između njih. Naši iz Srpske liste gledaju kako da poboljšaju život narodu. Ne zanimaju nas unutrašnje albanske borbe“, rekao je on.

Kad je reč o Haradinajevoj pretnji da takse ostaju do priznanja Kosova, predsednik Vučić je, odgovarajući novinarima u Novom Sadu, ukazao da EU, na osnovu S SP-a, ima dovoljno instrumenata da jasno objasni prištinskim vlastima da je nemoguće da opstanu sa ovakvim odlukama.

(Tanjug)