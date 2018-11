Haradnaj: Spremni smo da služimo NATO I Kforu

PRIŠTINA – Premijer privremenih institucija u Prištini, Ramuš Haradinaj, izjavio je danas da nove kosovske bezbednosne snage neće zameniti ni Kfor ni NATO na Kosovu, ali je izrazio spremnost da im Priština bude u službi, prenela je prištinska GazetaExpreš.

Haradinaj je to rekao na 9. konferenciji „KBS i partneri“, koju je organizovalo Ministarstvo za bezbednosne snage Kosova.

“ KBS neće zameniti Kfor, Kfor je dobrodošao u našoj zemlji, KBS neće zameniti NATO, prisustvo NATO-a je uvek dobrodošlo u našoj zemlji i želimo da im se priključimo, želimo da vam služimo“, rekao je Haradinaj.

On je rekao da očekuje „dug i težak“ proces do prelaska KBS-a u vojsku, te da

da je to „demokratski i postepen proces“ i da nema sumnje da će transformacija KBS biti izvedena profesionalno I bez nasilja koje je, dodao je, neprihvatljivo.

Tokom transformacije KBS je, rekao je Haradinaj, spremna da zajedno sa snagama NATO služi bilo gde u svetu.

„Kad god kažete, spremni smo da sarađujemo, Kosovo je spremno. S obzirom na tu spremnost na Kosovu, mogu da potvrdim da vaša podrška profesionalizmu i dobroj praksi doprosi ovoj važnoj instituciji a Kosovu“, rekao je Haradinak. Spremni smo, kazao je, da postanemo član INTERPOL-a, ali i NATO-a. Svestan je, kazao je Haradinaj, da je to dug proces, pa je kaže priliku iskoristio da zemljama NATO poruči da je Kosovo deo njihovog tima.

(Tanjug)