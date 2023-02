Hil: Rusija jedina pominje nuklearno naoružanje, SAD neće prekršiti sporazum

Ambasador SAD u Beogradu Kristofer Hil izjavio je da ta zemlja nema nameru da prekrši sporazum o ograničavanju i kontroli nuklearnog naoružanja (Novi START), koji je Rusija suspendovala pre nekoliko dana.

„Jedina zemlja koja pominje nuklearno oružje je Rusija. Niko drugi. SAD su opredeljene za taj sporazum i nisu suspendovale svoje učešće u njemu, kao što je učinila Rusija“, rekao je Hil, povodom godišnjice početka rata u Ukrajini, za današnji Kurir.

Prema njegovim rečima, predsednik Rusije Vladimir Putin „nije uspeo na bojnom polju“, kao ni da uplaši ostatak sveta time što je govorio o upotrebi nuklearnog oružja i time stvori „lažnu sliku da je svet podeljen“.

„Svet nije podeljen. Na jednoj strani je Rusija, a na drugoj ostatak sveta. Neke zemlje vojno pomažu Ukrajinu, druge humanitarno, ali da budem iskren, vrlo, vrlo mali broj zemalja podržava ono što Rusija radi. Bili smo svedoci toga prilikom glasanja u Generalnoj skupštini UN i mislim da će do toga ponovo doći kada bude doneta nova rezolucija“, ocenio je američki ambasador.

Dodao je da je Ukrajina dobila veliku pomoć drugih zemalja, ali da joj one ne pomažu da izvrši invaziju na Rusiju, već da joj pomažu kako bi održale suverenitet Ukrajine i „očuvale nekakvu koncepciju u svetu da jednostavno ne možete da napadnete i okupirate susednu zemlju“.

„Pokazana je velika solidarnost, posebno među evropskim saveznicima, uključujući zemlje EU. Znam da Rusija računa na to da će zemlje iz te koalicije koja pomaže Ukrajini odustati. One to neće uraditi“, naveo je Hil.

Upitan o posledicama rata iz ugla Srbije, on je ocenio da će posledice biti da će Srbija ubrzano krenuti ka Zapadu i da će Zapad krenuti ka Srbiji.

„Nadam se da će Srbija shvatiti koje su njene ambicije, odnosno da će što pre postati članica EU. Rusija ništa nije postigla u Ukrajini, ali možda je nešto postigla u Evropi – da se ona ujedini“, rekao je Hil.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.