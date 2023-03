Hil za Betu: Sada je najhitnije rešiti pitanje Zajednice srpskih opština

Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil je danas ocenio da su Beograd i Priština na sastanku u Briselu pokazali da su „veoma ozbiljni da se krene dalje“, a da je najhitnije da se reši pitanje Zajednice srpskih opština (ZSO).

„Mislim da je najhitnije rešiti pitanje ZSO i za to postoji više razloga, a jedan od njih je što je to pitanje tu već 10 godina, a drugo, mislim da ako se krene sa tim ljudi (Srbi na Kosovu) će se vratiti u institucije. Ono što pokušavamo je da se cela situacija smiri, jer je to potrebno“, rekao je Hil agenciji Beta.

Dodao je da je potrebno još mnogo raditi, ali da je najvažniji deo posla implementacija dogovora.

Hil je rekao i da svi razumeju koliko je važno pitanje pregovora Beograda i Prištine.

„A uz važnost dolazi i hitnost, moraju to da reše“, rekao je on.

Evropska unija je, kako je naveo, uložila mnogo truda u postizanje sporazuma koji je od „istorijske važnosti“.

„To je jedna od najvažnijih stvari koja se trenutno dešava u Evropi, ne mislim da želimo da idemo sporim tempom već što je brže moguće“, ukazao je ambasador.

(Beta)

