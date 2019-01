Hodžaj o taksama: Interesi Kosova su isti kao i američki

PRIŠTINA – Zamenik kosovskog premijera Enver Hodžaj rekao je da cilj uvođenja taksi na robu iz centralne Srbije nije bio da Kosovo na taj način dobije priznanje Srbije , jer to, kako kaže, nije realno, već da se Srbija ekonomski ošteti.

„Cilj je bio da se Srbija ekonomski ošteti… mi nismo imali logiku – uvešćemo taksu, i tako dobiti priznanje od Srbije“, rekao je on na RTV Dukađin, a prenosi „Telegrafi“.

Da je to lako, uradili bismo to još 2008. (uvođenje takse u razmenu za priznanje), rekao je Hodžaj i dodao da odnosi Prištine sa Beogradom „nisu bilateralni problemi, već je to međunarodna tema“.

Hodžaj navodi i da nije dobro da Priština očekuje da će takse doneti priznanje i da je ideja taksi bila da se „zaustavi agresivna kampanja Srbije“.

„U vreme kada je taksa bila uvedena, to je bila ispravna odluka, i ta taksa je definitvno povredila Srbiju. Ono što uvek treba da imamo u vidu, jeste to da taksa ili bilo koja druga odluka, ne treba da bude takva da povređuje naše odnose sa SAD ili EU“, istakao je on i dodao da interesi Kosova ostaju samo na papiru bez podrške Amerike.

„Taksa treba da ostane na snazi onoliko dugo koliko predstavlja interese Kosova, a istovremeno, interesi Kosova su isti kao i američki. Ne možemo da imamo velike geopolitičke interese ako nemamo američku podršku. Mi možemo da imamo takve interese, ali bi oni ostali slovo na papiru“, zaključio je Hodžaj.

(Tanjug)