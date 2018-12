Hofbauer: Razgraničenje je najozbiljnija ideja za Kosovo

BEOGRAD – Austrijski publicista, novinar i istoričar Hanes Hofbauer smatra da je razgraničenje najozbiljniji predlog za rešenje problema Kosova i Metohije.

„Mislim da je to najozbiljni predlog. Kosovo je danas lažna država, ali posle eventualnog postizanja dogovora, Srbija ali i Rusija trebalo bi da pronađu način da izgrade odnose s Albancima, a onda će pratiti i ostali. To će moći da se dogodi samo u slučaju da elite počnu da sarađuju na terenu i srpska i albanska“, rekao je on za „Politiku“.

Hofbauer smatra da je prekretnica u dijalogu Srba i Albanaca mogao bi da bude susret presednika Srbije Aleksandra Vučića s Hašimom Tačijem na Evropskom forumu u Alpbahu u avgustu, jer je tada izneta najozbiljnija ideja o predlogu za rešenje problema Kosova i Metohije koja se tiče razgraničenja ili razmene teritorije.

Ujedinjene nacije, kako kaže, u svemu tome mogu da budu medijator a to nisu EU, pa ni SAD jer su na jednoj strani, a Rusija je na drugoj.

Na pitanje da li su UN mesto gde bi trebalo da bude prisutnija tema Kosmeta, on ističe da je sama rezolucija 1244 snažan dokument koji garantuje da Kosovo nije nezavisn adržava.

„Rekao bih da je sadašnje prisustvo gotovo dovoljno jer sada više nije moguće rešiti pitanje bez tamošnjih vlasti i Albanaca, kao što nije moguće ni bez srpskih vlasti“, kaže Hofbauer, autor knjige „Eksperiment Kosovo – povratak kolonijalizma“.

On smatra da bi stvaranje kosovske vojske bilo nemoguće bez podrške NATO i SAD, ali napominje da je evidentno da ne postoji samo jedan glas u NATO.

Takođe smatra i da američki predsednik Donald Tramp nije toliko zainteresovan za balkanska pitanja jer ima druge brige.

„Tu se možda stvara prilika i za Srbiju da iskoristi međunarodnu podeljenost“, navodi Hofbauer.

Ističe da su SAD i drugi pokušali da utiču na pritisak da se Kosovo primi u Interpol ali da je srpska diplomatija to prevazišla između ostalog i zbog toga što SAD nisu s takvom snagom kao ranije pristupile ovom pitanju.

Hofbauer ocenjuje i da je Priština taksom od 100 odsto na robu iz centralne Srbije započela ekonomski rat.

„Mislim da su time napravili grešku jer u EU ništa ne počiva na ekonomskim zabranama, a Kosovo se hrani novcem EU. Oni sada bez sumnje deluju jednostrano. Nikome se to ne dopada“, kaže austrijski publicista.

Govoreći o evropskim integracijama Srbije, Hofbauer smatra da bi ulazak Srbije u EU bio prihvatljiv ako postoji mogućnost da se naprave i druge ekonomske integracije, recimo s Kinom ili Rusijom.

„Srbija ne bi trebalo da seče svoje odnose s EU, ali je mnogo pametnije rešenje s dva ili tri stuba koja smo pominjali. Iz takve pozicije srpski put može biti bolji od položaja nekih suseda koji su već u EU“, zaključuje on.

(Tanjug)