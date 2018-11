Hrvatska manjina prva završila glasanje, potom i makedonska

BEOGRAD – Hrvatska zajednica prva je danas završila izbore za članove Nacionalnog saveta, a njeni predstavnici su nakon elektorske skupštine održane u Beogradu izrazili zadovoljstvo pokazanim jedinstvom.

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprve i lokalne samuprave Srbije Ivan Bošnjak izrazio je zadovoljstvo tokom izbora.

Bošnjak je rekao novinarima da su izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina prvi, i to u veoma kratkom roku, završili Hrvati, čijih se svih 77 elektora izjasnilo za listu „Hrvati zajedno“, na čelu sa Jasnom Vojnić.

Nakon hrvatske zajednice, Savet su izabrali i predstavnici Makedonaca, ali glasanju za listu čiji je nosilac Borče Veličkovski nije prisustvovalo 20 elektora, koji su skupštinu napustili „nezadovljni uplivom politike u izbor Saveta“.

Jasna Vojnić rekla je novinarima da je hrvatska zajednica i pre izbora ostvarila veliki uspeh, jer je na elektorsku skupštinu izašla s jednom listom i na taj način pokazala jedinstvo.

„Ostvarili smo veliki cilj – pokazali smo jedinstvo i formirali Savet od 29 predstavika. Pred nama su veliki planovi i velik očekivanja na polju obrazovanja, kulture i inofrmisanja“, kazala je Vojnićeva.

Zadatak Saveta je da, kako je dodala, između ostalog formira katedru za hrvatski u Novom Sadu, napravi Muzej Hrvata, pozorište, rekreacioni centar na Jadranu, jedinstvenu kluturnu scenu, centar za nematrerijalnu kuturnu baštinu, kao i da nađe trajni prostor za list „Hrvatska riječ“.

Predstavnik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov rekao je da hrvatska zajednica u Srbiji želi da bude partner vlasti i veza i saveznik u ukupim odnosima s Hrvatskom.

Žigmanov je izrazio zadovoljstvo postignutim rezultatima izbora i, kako je ocenio, pored teških uslova sa kojima je hrvatska zajednica bila suočena u Srbiji. Na pitanje da precizira koje su to teškoće, on je naveo strah, ali i nedostupnost ostvarivanja biračkog prava i medijske podrške.

„U svakoj situaciji kada se Hrvatska imenuje da je u njoj nacistički režim i svede na negativni kontekst, to kod pripadika hrvatske zajednice izaziva strah. Verovali ili ne“, rekao je Žigmanov i ocenio da se realno stanje straha može rešiti pozitivnim politikama – elminacijom negativnog označavanja svega što je hrvatsko iz javnog prostora.

Predstavnike Nacionalnog saveta na elektorskim skupštinama, pored hrvatske i makedonske, još biraju predsavnici crnogorske i ruske nacionalne manjine.

Te četiri manjinske zajednice imaju oko 44.000 glasača upisanih u Specijalni birački spisak, i svoje predstavike su birali preko elektora na sednicama u Beogradub koje su počele u podne.

Pripadnici ostalih 18 manjina, njih 467.454 s pravom glasa, na današnjim, trećim redovnim izborima za nacionalne savete predstavnike biraju neposrednim putem, a za njih je širom Srbije do 20 sati otvoreno 926 glasačkih mesta.

Crnogorska i ruska manjina predstavnike bira na skupštinama organizovanim u Domu Narodne skupštine.

Za hrvatsku i makedonsku zajednicu glasanje je bilo organizovano u zgradi starog parlamentu u Kralja Milana.

Za glasanje za crnogorski Nacionalni savet štampano je 115 listića, za makedonski 79, ruski 103 i hrvatski 82.

Članovi Saveta imaju ovlašćenja u oblasti kulture, informisanja i obrazovanja i službenoj upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina.

Broj članova nacionalnih saveta zavisi od broja pripadnika nacionalnih manjina – minimalan je 15, a maksimalan 35.

Nacionalne manjine do 10.000 pripadnika biraju 15 članova Saveta, do 20.000 – 19, do 50.000 – 23, a ukoliko imaju između 50 i 100.000 biraju 29 članova Saveta.

Nacionalne manjine, poput Mađara, Bošnjaka i Roma, koje imaju više od 100.000 pripadnika, biraju 35 predstavnika.

Nakon izbora, rok za objavljivanje konačne liste i rezultata izbora je 96 sati, odnosno 8. novembar do 20 sati. Saveti, pošto RIK objavi rezultate u Službenom glasniku, imaju obavezu da u roku od 20 dana konstituišu savete i formiraju njihove organe.

(Tanjug)