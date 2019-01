I danas će padati sneg, najviša temperatura od -2 do +1 C

BEOGRAD – U Srbiji će i danas biti oblačno u većem delu dana, pre podne sa snegom, uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača, na istoku sa mešovitim padavinama, kišom i snegom.

Po podne se očekuje postepeni prestanak padavina. Uveče i tokom noći na severu Vojvodine doći će do provejavanja slabog snega i kiša koja će se ponegde lediti na tlu.

Najniža temperatura od -5 do 1 C, a najviša u većini mesta od -2 do 1 C, a na istoku oko 3 C, saopštio je Republički hidrometorološki zavod.

U Beogradu će biti oblačno, pre podne sa snegom, uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača, po podne postepeni

prestanak padavina. Temperatura bez većeg kolebanja od -3 C do -1 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji se u nedelju ujutru očekuje slab i umeren mraz, tokom dana umereno oblačno, suvo i toplije.

U ponedeljak će naići novo naoblačenje sa kišom koje će prvo zahvatiti severne i zapadne predele Srbije, a na planinama će padati sneg. Duvaće jak, povremeno i olujni južni i jugoistočni vetar, uz intenzivno topljenje snežnog pokrivača.

Tokom noći ka utorku i u utorak susnežica i sneg se očekuju i u nižim predelima. Zatim do kraja perioda pretežno oblačno, povremeno sa slabim kratkotrajnim padavinama, uglavnom susnežicom i snegom.

(Tanjug)