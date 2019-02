I danas toplo, do 18 stepeni, intenzivno topljenje snega

BEOGRAD – U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito, uz intenzivno topljenje snega na nadmorskim visinama do 1.500 metara.

Pre podne na jugozapadu, od sredine dana na zapadu i severu, a uveče i tokom noći i u centralnim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima.

Vetar umeren i jak, u košavskom području i planinskim predelima olujni, a na jugu Banata i orkanski, jugoistočni, krajem dana u slabljenju.

Najniža temperatura u većini mesta od 5 C na jugu Srbije, do 12 C na jugu Banata, a najviša od 15 C do 18 C. U Timočkoj Krajini hladnije sa najnižom temperaturom oko 0, a najvišom oko 9 C.

U Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito, uveče i tokom noći povremeno sa kišom. Vetar umeren i jak, povremeno i olujni, jugoistočni, krajem dana u slabljenju. Najniža temperatura oko 11 C, a najviša oko 18 C.

Umereno i potpuno oblačno i hladnije, do četvrtka mestimično sa kišom, na višim planinama sa snegom.

U četvrtak postepeni prestanak padavina, a zatim do kraja perioda uglavnom suvo.

