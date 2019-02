I Koceljeva da bude bolje mesto za život

KOCELJEVA – Predsednik Aleksandar Vučić je posetio danas fabriku nameštaja „Pemi – stil Trlić“ u opštini Koceljeva, u Mačvanskom okrugu.

Predsednika je dočekalo rukovodstvo fabrike, ali i građani Koceljeve, a on je, u obraćanju, najavio veće plate i penzije ove i sledeće godine, i to bez povećanja javnog duga, jer u srpskom budžetu ima para.

Vučić je rekao da je do sada najviše urađeno za velike gradske centre, a da će sada pokušati više malih investitora da dovede i u manja mesta, te da podstiče domaće proizvođače, i to one koji mogu da zapošljavaju ljude i da obezbede nijihov opstanak i ostanak.

Za ljude iz tog okruga značajno je da se planira da se povežu Šabac i Loznicu sa Beogradom i Novim Sadom, autoputem i brzom saobraćajnicom.

To će, rekao je, i za Koceljevu mnogo da znači, jer će biti bolji putevi i prema Osečini, kao i za povezivanje Kolubarskog i Mačvanskog okruga.

„Videćemo na različite načine kako da pomognemo i kako da dalje unapređujemo proizvodnju i našu ekonomiju“, rekao je Vučić.

Najavio je da će svi javni objekti biti obnovljeni i osavremenjeni, od pošte do domova kulture, škole i vrtića, jer, kako kaže, Srbija danas ima novca.

Naš je posao, kaže, Vučić da sačuvamo mir i stabilnost, a Prištini poručuje da nećemo da dozvolimo ugrožavanje srpskog naroda i da ćemo znati da sačuvamo naš narod.

„Ako sačuvamo mir i Koceljeva će biti bolje mesto za život“, rekao je Vucičh i zahavio građanima na dočeku.

(Tanjug)