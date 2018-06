I vlast i opozicija u Skupštini Beograda glasale za popuste za nazive na ćirilici

Skupština grada Beograda jednoglasno je danas usvojila odluku da firme koje istaknu naziv na ćirilici dobiju popust od pet odsto, ako zakupljuju prostor od grada.

Predlog smanjenja cene obrazložio je gradski funkcioner Andrija Mladenović, koji je rekao da je to način da se u glavnom gradu ćirilica podrži i da se podrži upotreba ćiriličkog pisma.

„Grad će izgledati mnogo lepše. To će i stranim turistima dati jednu lepu sliku našeg grada. A to je i način da podstaknemo naše ustanove da se zaštiti ćirilica. Ovo ne znači da pokušavamo da latinicu stavimo u drugi plan“, rekao je Mladenović.

Odbornik sa liste „Dragan Djilas – Beograd odlučuje, ljudi pobedjuju“ Borko Stefanović rekao je da podržava takvu odluku, jer je predloga jako dobar, ali da ima nekoliko pitanja, jer ne bi želeo da „Beograd izgubi kosmopolitski duh koji ga krasi“.

On je pitao da li će oni koji istaknu naziv i na ćirilici i na latinici imati popust i da li će biti nekih uslovljavanja.

„Onaj ko stavi oba pisma ostvaruje pravo na popust“, rekao je predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević.

Andreja Mladenović je rekao da grad nema mogućnosti niti želi da bilo koga uslovaljava.

„Starbaks i Mekdonalds imaju svoje nazive na ćirilici u zemljama u kojima je to službeno pismo. Ako oni procene da je to u njihovom interesu, mislim da će to biti prihvaćeno. Može da se istakne naziv i na oba pisma“, rekao je Mladenović i ponovio da to nije obaveza, već vid podsticaja.

