Ideja o promena imena RS nema nikakve šanse

BEOGRAD – Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da inicijativa SDA o promeni imena Republike Srpske ne može da uspe, jer je u suprotnosti sa Ustavom BiH koji je propisan Dejtonskim sporazumom i ocenio da je to nastavak destruktivne i antisrpske politike.

„Čudi me da ne traže da i Srbija promeni ime“, rekao je Dačić novinarima u Beogradu. Dačić je rekao da Dejtonski sporazum međunarodno važeći dokument i da promena imena Srpske apsolutno nije tema o kojoj može da se raspravlja. „Potrebna je promena Ustava, a nema ničega bez saglasnosti sva tri naroda i dva entiteta“, rekao je Dačić

On je istakao da takve ideje služe u propagandne svrhe i za destabilizaciju BiH.

„Ovo je nastavak destruktivne politike i od toga neće biti ništa“, rekao je Dačić.

Upitan da li veruje da mogu da odustanu od podnošenja incijative, Dačić je rekao da ne zna da li će ta ideja uopste biti na bilo koji način institucionalizovana, ali je istakao da nema šanse za uspeh.

„To udara direktno u Ustav koji je propisan Dejtonom, tako da to samo govori o tome da je to postao vladajući trend kod nekih naroda, a to je antisrpska politika i da misle da tako dobijaju neke političke poene“, rekao je Dačić.

On je dodao da Srbija želi upravo suprotno – stabilnu i mirnu BiH i prosperitetnu RS koja će imatio najbolje veze sa Srbijom.

