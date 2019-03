Ima li doživotna robija Karadžiću veze i sa Kosovom?

Žalbeno veće Mehanizma za krivične sudove u Hagu izreklo je kaznu doživotnog zatvora bivšem predsedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću zbog genocida, zločina protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja u BiH. Advokati Svetozar Vujačić i Tomislav Višnjić saglasni su u oceni da je presuda ruganje međunarodnoj pravdi.

Odlukom je preinačena prvostepena presuda Tribunala u Hagu kojom je u martu 2016. godine bio osuđen na 40 godina zatvora. Svetozar Vujačić kaže da od 50 žalbenih razloga Radovanu Karadžiću nije usvojen nijedan, a sudsko veće je navode tužilaca uglavnom prihvatalo.

„Neprimereno je i to što je Žalbeno veće pravilo čak i paralelu sa Zdravkom Tolimirom i Stanislavom Galićem, koji su osuđeni na doživotnu robiju, pa prema njihovom mišljenju, nije bilo u redu da je i Karadžić ne dobije“, rekao je Vujačić.

Advokat Višnjić uveren je da je presuda Karadžiću politička odluka. Objašnjava da je prvostepeni sud bliže događajima i da bi trebalo da je, ako nema promena u pravnom ili činjeničnom stanju, bolje ocenio kaznu.

„Ono što je presudilo u prvostepenom postupku je njegovo ograničeno učešće u događajima u Srebrenici, a i u ovoj, drugostepenoj presudi, postoji mišljenje jednog od sudija koji tvrdi da je Karadžićevo učešće u tom događaju znatno nižeg nivoa od onog što je prikazano“, rekao je Višnjić.

Vujačić je malo eksplicitniji i kaže da je odluka potpuno politička, s ciljem da se smire Bošnjaci, da se oslabe Srbija i Republika Srpska, a sve u kontekstu sa Kosovom i Metohijom.

„Pravila igra su takva da pravde nema, sudije igraju kako im finansijeri, Amerikanci kažu. To je u pravnom smislu nakaza od suda, a mi imamo problem što su se neki pojedinci iz Srbije, predvođeni Natašom Kandić i Vladimirom Vukčevićem, utrkivali ko će da mu dostavi više materijala protiv naših državljana. Međutim, pravda i nada ipak poslednje umiru, i to je naš motiv da i dalje radimo“, smatra ovaj advokat sa dugogodišnjim radnim iskustvom u Hagu.

Njegov kolega Tomislav Višnjić dodaje da iz Tribunala isplivava sada niz skandala — većina sudija piše knjige u kojima opisuje međusobne loše odnose, navode da tamo vlada lična surevnjivost, ali i svedoče o tome da su sudije veoma podložne uticaju svojih zemalja.

„Najgore je što se sve to prelama preko nas, a naša je nesreća što smo mi deo svetskog eksperimenta, što smo njegovi zamorčići“, rekao je Višnjić.

On objašnjava da se i dan-danas presude koriste u dnevnopolitičke svrhe za pritiske na pojedine države ili ličnosti. Kao najbolji primer za to, navodi Tribunal za zločine OVK na Kosovu i Metohiji.

„Njegov rad će biti ograničen samo dok pritisak bude neophodan. Skeptičan sam povodom rezultata tog suda, jer su sadašnja kašnjenja već rezultat određenih političkih trgovina. Presude, umesto da služe pomirenju, samo su dovele do raspirivanja tenzija“, rekao je Višnjić.

Selektivna pravda je najgora nepravda, i to utiče na sve narode u regionu, smatra advokat Vujačić. On tvrdi da je na sve tri strane bilo zločina i dok to ne prihvate i Hrvati i Srbi i Bošnjaci, pravda na Balkanu neće biti zadovoljeni. Vujačić je uveren da će zbog prethodnih presuda i Ratko Mladić dobiti doživotnu kaznu zatvora i da bi senzacija bila ako se to ne dogodi. Sa druge strane, Višnjić strahuje za Mladićevo zdravstveno stanje koje je, prema njegovim rečima, veoma loše, i dodaje da je taj medicinski aspekt značajniji od same presude.

