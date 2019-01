Ima li Tači političku moć da ukine takse?

BEOGRAD – Izjavu predsednika privremenih prištinskih institucija Hašima Tačija za „Vašington post“ da je „spreman da razmotri ukidanje tarifa ako se za Kosovo otvori jasan put za nastavak u pravcu postizanja konačnog mirovnog sporazuma sa Srbijom“, analitičari sagovornici Tanjuga sa rezervom, jer, kako kažu, ta ukidanje taksi, zavisi od vlade, pre svega od Ramuša Haradinaja.

Tako predsednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović smatra da je Tači izjavu dao pod uticajem SAD, koje u ovom trenutku zaista žele ili potpuno ukidanje mera ili njihovu suspenziju na određeno vreme, kako bi se nastavio dijalog.

Nije, međutim, siguran, koliku moć ima Hašim Tači da sprovede takvu odluku, imajuću u vidu da je ona isključivo u nadležnosti prištinske vlade.

„Tači ima određeni uticaj, ali on nije predominantan u ovom trenutku, niti on može uticati da dođe do povlačenja taksi. Tu su pre svega Haradinaj i njegov kabinet taj koji može povući ove mere u roku od nekoliko sati, kada se na to odluče“, ocenjuje Đukanović.

On skreće pažnju da iz Prištine stižu različiti tonovi kada je u pitanju potencijalno povlačenje mera, ali da radikalnija struja pokušava da održi ovakvo stanje, iako na neki način svesna da odugovlači proces dijaloga i da ga zapravo suštinski opstruira.

Đukanović je ponovio i da je važno da što pre dođe do ukidanja taksi kako bi se proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine nastavio.

Na pitanje može li međunarodna zajednica da izvrši pritisak na Prištinu, kaže da EU ima neke mehanizme, poput pitanja vizne liberalizacije za građane Kosova.

„Videli smo da je danas Mogerinijeva eksplicitno rekla da što pre treba da dođe do ukidanja mera i mislim da je to više nego jasno od strane EU. Postoje neke opcije gde ona dodatno može da utiče na prištinsku stranu“, smatra Đukanović.

Istovremeno analitičar Dejan Vuk Stanković smatra da je Tačijeva izjava ohrabrujuća, ali da će vreme pokazati da li je ona dovoljna.

To je, dodaje, jedna u nizu izjava koja nagoveštava da se dve strane mogu vratiti za pregovarački sto i – ništa više od toga i zbog Tačijeve pozicije na samom Kosovu.

„Nagoveštaj je – ne samo zbog pozicije EU kao medijatora, već i zbog pozicije koju Tači ima na samom Kosovu, jer struje okupljene oko Haradinaja i Pacolija nisu baš spremne da povlače takse. Pitanje je koliko je Tači kredibilan i politički moćan da utiče na ostatak albanske političke elite da ponovo sednu za pregovarački sto“, kaže Stanković

On ukazuje da ukidanje taksi otvara prostor za razgovore, ali napominje da je to samo preduslov, ali ne i garancija da će do bilo kakvih dogovora doći, jer su pozicije Srba i Albanaca daleke, a i saziv EK nije nešto na šta vi možete dugoročno da računate, jer tamo slede izbori.

„Bilo bi pravo iznenađenje da, prvo, dođe brzo do ukidanja carina, a onda još veće da dođe do dogovora“, naveo je Stanković.

Stanković napominje da međunarodna zajednica vrši pritisak, ali da je pitanje koliko Priština taj pritisak doživljava kao kredibilan i koliko on može biti delotvoran, s ozbirom na to da je najviše zemalja koje imaju uticaj na Albance, priznalo Kosovo.

„Šta da SAD pritiskaju Albance, koji traže da Srbija prizna nezavisnost, koju su Amerikanci već priznali? Tu su limiti pritiska nesumnjivi i teško je očekivati da oni mogu da ih naročito urazume, jer misle isto što i Albanci“, kaže Stanković.

(Tanjug)