Inspekcuje rada obavile više od 70.000 nadzora u 2018.

ALEKSINAC – Inspekcije rada obavile su više od 70.000 nadzora u prošloj godini, a oko 24.000 radnika koji su ranije radili na crno, dobilo je regularno zaposlenje, izjavio je danas ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, i naveo da je to rezultat projekta „Reci ne radu na crno“ koji je Srbija sprovela uz podršku Norveške.

Đorđević je, u Aleksincu gde je prisustvovao predstavljanju projekta „Norveška za vas-Srbija“, rekao da je dolaskom u Ministarstvo rada ‘nasledio’ nekoliko projekata koji su sprovođeni s Norveškom, a da je u međuvremenu pokrenut vrlo bitan projekat jačanja kapaciteta inspektorata rada.

„Inpekcija rada je za godinu dana koliko radimo norveški projekat, sa istim kapacitetima kao ranije uspela da obavi 31 odsto više inspekcija nego što je bilo u rekordnoj 2017. godini, tako da je broj inspekcijskih nadzora povećan sa 53.000 na nešto više od 70.000 inspekcijskih nadzora“, rekao je Đorđević.

On je naveo da je saradnja s Norveškom u projektu „Reci ne radu na crno“ doprinela boljoj kontroli države u oblasti rada, zaštiti radničkih prava i većoj naplati kroz kažnjavanje poslodavaca.

„Nije bilo krucijalno samo da daju novac, nego to što su bili prisutni, a to nas je teralo da radimo više i bolje da bismo opravdali novac koji smo dobili. To smo i uradili, a to je višestruka korist za državu“, istakao je Đorđević.

Kako je rekao, Srbiji su skandinsvske zemlje uzor u mnogim oblastima, kao što su rodna ravnopravnost, diskriminacija i briga o najranjivijim kategorijama, sistem socijalnih karata…

Đorđevic je naglasio da Srbija treba da uči od Norvežana kada je reč o kontroli nad javnim finansijama i izrazio je zahvalnost norveškoj ambasadi na sprovođenju projekta „Norveška za vas – Srbija“ koji će doprineti razvoju nerazvijenih područja u Srbiji.

