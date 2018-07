Irinej: Ostajem pri ranijoj izjavi o CG, bilo malo strože

NIŠ – Srpski patrijarh Irinej rekao je danas

da ostaje pri ranijoj izjavi da Srbi u Crnoj Gori imaju tretman kao u ustaškoj Nezavisnoj državi Hrvatskoj, ali je dodao da je to što je rekao bilo malo strože nego što bi bilo normalno.

„Vrlo rado ću demantovati to što sam rekao, bilo je to, istina, malo strože nego što bi bilo normalno, ali ću vrlo rado demantovati kada dobijem obećanje da oni neće više pretiti da će crkvi oduzeti imanja u Crnoj Gori, da će oduzeti crkve i manastire i kada prestanu da prete da će proterati sveštenike i monahe Srbe iz Crne Gore. Onda ću povući i demantovati, do tada, ostajem pri svojoj izjavi“, rekao je Irinej za Prvu tv komentarišući izjavu predsednika Crne Gore Mila Đukanovića.

On je u Nišu, pre nego što je potvrdio da zadržava stav koji je nedavno izneo, rekao i da su “novinari malo nezgodni i da kada on nešto kaže onda oni dopune da to izgleda onako kako on nije mislio“, preneo je B92.

Upitan za dijalog Beograda i Prištine, rekao je da “tu nema šta da kaže, za sada“.

“Najoptimalnije i jedino optimalno rešenje je da Kosovo ostane srpska zemlja. Svako drugo rešenje nije rešenje koje Srbija može da prihvati“, istakao je Irinej.

(Tanjug)