IRIG – Iriški venac na Fruškoj gori zatvoren je danas u potpunosti za saobraćaj zbog snega, što je izazvalo stvaranje velike kolone vozila.

Radio-televizija Vojvodine prenosi da je Iriški venac za saobraćaj zatvoren malo pre 18 sati.

U smeru ka Rumi došlo je do zastoja, a kolona se prostire sve do izlaska iz Sremske Kamenice, odnosno do naselja Paragovo.

Kako se navodi, Banstol je trenutno prohodan i nema zastoja, a autoputevi su takođe prohodni.

(Tanjug)