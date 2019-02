Islam: Ocekujem da Haradinaj kaže čarobnu reč, ukidam takse

PRIŠTINA – Daradan Islam, politički analitičar i poznavalac prištinske političke scene izjavio je danas da očekuje da će premijer privremenih prištinskih institucija, Ramuš Haradinaj, konačno izgovoriti „čarobne reči“ da ukida meru o nametnutnim stopostotno uvećanim taksama na robu iz Srbije i BiH.

Islam je to napisao na svom fejsbuk profilu, a nakon jučerašnjeg najnovijeg pritiska SAD, koja insistira na ukidanju te mere kako bi se otvorio put za nastavak dijaloga sa Beogradom

Islam smatra da bi odluka o ukidanju nametnutih taksi normalizovala odnose Prištine sa SAD, pomogla razvoju ekonomije na Kosovu i rastu investicija, što bi bila ozbiljna pomoć pre svega ekonomskom rastu i transformaciji kosovskih bezbednosnih snaga u tzv. u vojsku.

„Čarobna rečenica doprinela bi poboljšanju situacije“, naveo je Islam.

Nakon jučerašnjeg novog i do sada najoštrijeg upozorenja SAD Prištini da suspenduje takse ili će se suočiti sa sankcijama, koje su već praktično započete otkazivanjem ranije planirane posete generala Nacionalne Garde Ajove Timotija Ora Kosovu, Haradinaj je kazao da je spreman da to pitanje stavi na dnevni red vlade, ako, kako je rekao, to predloži neko od ministra.

(Tanjug)